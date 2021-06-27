皇后區夜市重啟 迎來數千饕客大啖美食

平皓元與友人通過麻辣燙，介紹中國小吃。(記者牟蘭╱攝影)

第六屆皇后區 夜市日前回歸，迎來數千饕客，有人驅車近四個小時，只為嚐鮮；今年對許多攤主也像是疫期後的新開始，夜市的好生意讓人重拾信心，有人計畫在商場的美食 城開店，也有大學新鮮人想通過售賣麻辣燙，以美食文化消除日益四起仇恨亞裔氣氛。

影音來源：記者牟蘭

皇后區夜市去年因疫情 暫停，夜市負責人王榮光(John Wang)19日重新啟動，期盼成為紐約市團結與重啟的標誌，市長白思豪(Bill de Blasio)與皇后區區長理查茲(Donovan Richards)也到場支持，當天共有70多個攤位，為遊客提供近百個國家的美食。 皇后夜市重開，近百國家美食，吸引饕客嚐鮮。(記者牟蘭╱攝影)

居住在紐約上州薩拉托加泉(Saratoga Springs, NY)的張傑森(Jason Zhang，音譯)表示，他陪女友驅車近四個小時才抵達，就是為了感受疫後大型活動的熱鬧氣氛；他說，看到夜市的人潮感到震驚且興奮，但也擔憂一些人不戴口罩。 平皓元與友人及父母在攤位上賣麻辣燙，介紹中國的傳統平價美食。(記者牟蘭╱攝影)

新州學生周欣表示，去年來美讀書後，遭遇疫情，每天只能「關」在出租屋上網課；她最近剛接種完疫苗，立即預訂皇后區夜市的門票，與友人前來品嚐美食，雖然每份食物的價格四元到六元間，她為吃一份甜點等了近一小時，對其他受歡迎攤位「望而卻步」。

夜市的回歸，也為疫期間生意受到衝擊的攤主重新帶來希望，C Bao的老闆娘葉安妮(Annie Ye，音譯)說，丈夫曾專程到台灣學習刈包製作，六年前入駐皇后區夜市後受到食客的青睞，夫妻倆自此經營街邊小吃，但去年所有集市因疫情關閉，兩人也只能等待機會。 皇后夜市重開，近百國家美食，吸引饕客嚐鮮。(記者牟蘭╱攝影)

葉安妮說，市集今年陸續重開，曾創下每日千份的業績，今年皇后區夜市的生意更好，有望打破紀錄。食客的支持讓她備受鼓舞，計畫近期在購物商場的美食區開實體門店。 皇后夜市重開，近百國家美食，吸引饕客嚐鮮。(記者牟蘭／攝影)

19歲的平皓元在康奈爾大學主修大氣科學，與同學商討後，兩人一個月前計畫在夜市擺攤賣麻辣燙，直到夜市開幕三天前，才被臨時通知有攤位空缺，他與友人及父母，立即準備食材。

皇后夜市重開，近百國家美食，吸引饕客嚐鮮。(記者牟蘭╱攝影)

平皓元說，父母在法拉盛經營貝果店，希望他多接觸社會，體驗賺錢不易，他則希望通過賣麻辣燙，向外族裔介紹中國平價美食文化，消除歧視及仇恨氣氛，「一根一元，上周第一天營業，還剩三個小時，所有的食材都已經售罄」。 Hong Kong Street Food工作人員製作炒麵。(記者牟蘭╱攝影)

已經參加皇后區夜市六年的香港街邊小吃店主趙旺達(Wanda Zhao)表示，她與丈夫只因興趣擺攤賣食物，加上疫後人工與房租均上漲，她們也只能通過擺攤「過老闆癮」，分享美食。

葉安妮經營的C Bao六年前就入駐皇后區夜市，開門營業後攤前大排長龍。(記者牟蘭╱攝影)

皇后區夜市位於紐約科學館(New York Hall of Science)旁，搭7號地鐵至111街站下車，步行四個街區可至。每周六下午4時至午夜開放，至10月30日，門票每人8元，官網：http://queensnightmarket.com/。