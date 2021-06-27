抵禦仇恨犯罪 紐約中華公所防身術課程爆滿

民眾通過課程學習防身外，也有助強身健體、增強自信。(記者張晨／攝影)

螳螂拳、八卦 掌，紐約中華公所禮堂26日「虎虎生風」。從18歲至75歲，當天有近百人觀摩學習防身術，在教練的指導下喝聲出拳，學員們表示，不想再對仇恨犯罪沈默。

由於涉及華、亞裔受害者的仇恨攻擊案件層出不窮，中華公所聯合紐約華裔美國 退伍軍人會等機構，舉辦實用防身術訓練班，當日上下午班均超滿員報名。年近六旬的陳太太跟著教練振臂揮拳，她表示，來上課的目的除學習如何自衛，也可當成周末強身健體，或增強自信的好方法，「若真遭遇攻擊，我們也不是吃素的！」

中華公所防身課程滿員報名，上下午班近百人報名學習。(中華公所提供)

退伍軍人會主席朱超然有40年教授中國武術及搏擊經驗，且為前紐約市 懲教局武術教官，當日他教授的招式有自衛拳擊、螳螂拳、太極拳和八卦掌等，強調以柔克剛；並搭配有拍打沙包、兩人反應對練、兩人擒拿對練、散打對練等。

中華公所主席于金山說，報名踴躍也反映社區民眾對目前治安環境的不樂觀，不願忍氣吞聲，希望在遭遇不公時有能力奮起反抗。

接下來的課程將在7月10日、7月17日和7月24日舉辦，時間分為上午班早10時30分至12時，下午班1時至2時30分，地點均為中華公所地下一樓禮堂。

報名者可於即日起周一至周五，早10時至下午4時，親至中華公所填寫報名表，或致電退伍軍人會(212)925-5528洽詢。