秋園監獄紐約市長硬推 社區再釀示威

社區監獄計畫自公布後，遭當地居民強烈反對，多次示威。(本報檔案照)

紐約市長白思豪 (Bill de Blasio)在任期的最後六個月內，強推社區監獄 計畫，25日公布秋園新監獄藍圖，將在皇后區 刑事法院與區公所立體停車場，興建可容886名囚犯的新監獄。長期反對此計畫的社區人士指，新監獄難在其任內完工，呼籲居民團結抵制。

長期反對該計畫的紐約居民聯盟創辦人臧東慧表示，在他競選第29選區市議員期間，走訪當地的居民，90%的住戶都強烈反對這項計畫，批評白思豪罔顧民意，只想在任期內增加政績。

臧東慧說，雖然白思豪強推這項計畫，但他只剩半年任期，且市長選舉得票領先的亞當斯(Eric Adams)等人都反對這項計畫，新監獄難在半年完工；他將聯合華裔與猶太裔等居民，舉辦示威遊行，力阻新監獄進入社區。

白思豪日前公布秋園新監獄藍圖。(市長辦公室提供)

秋園監獄是市府十年社區監獄計畫的一部分，預計花費83億元在曼哈頓、布朗士、布碌崙(布魯克林)與皇后區興建小型監獄，逐步取代雷克島(Rikers Island)監獄。

根據計畫，新監獄將在126街交132街間的聯合大道(Union Turnpike)停車場，高約105呎，還包括2萬5000平方呎的兩層社區空間，以及逾600個停車位；新監獄預計在2023年落成。白思豪表示，社區監獄將為囚犯、律師、法院員工及醫護人員提供緊密的聯繫與服務，成為更人性化的監獄。

計畫指，施工期間，市府將保留停車場東側的140個車位，直至監獄完工；監獄大樓還將有植被屋頂、太陽能充電板與儲存雨水的設施。

監獄計畫自公布後，遭當地居民強烈反對，包括秋園所屬的皇后區第九社區委員會在內的四個社區委員會，2019年高票反對該監獄計畫，但市計畫委員會(City Planning Commission)仍通過，並啟動招標。