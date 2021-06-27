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「雨過天晴慶國慶」 寇頓表彰華社抗疫英雄

記者顏潔恩／紐約報導
寇頓表揚華康會義工，左為楊端芬、右為王樹群。(記者顏潔恩／攝影)
寇頓表揚華康會義工，左為楊端芬、右為王樹群。(記者顏潔恩／攝影)

布碌崙(布魯克林)華人健康協會26日於班森賀、羊頭灣和史泰登島的會所，同步舉行「雨過天晴慶國慶」活動，州眾議員寇頓(William Colton)向包括多名華裔在內的人士和機構頒發「抗疫傑出服務獎」；新冠疫情激發社區熱情，「布碌崙天使群」(NYBK Angel)便是去年以捐贈防疫物資發起的組織，因成員們反應熱烈，發起人梁惠亭決定將該會註冊成為非營利組織，繼續服務社區。

梁惠亭原是婚禮主持人，去年疫情爆發後工作停頓，看到醫護人員在前線奮鬥，也想貢獻一己之力；通過人脈，邀請更多人加入，在疫情最嚴重時，有十多名義工冒著危險，將總值2萬2000元的防疫物資交到全市醫院、警局。

梁惠亭表示，今年初8大道華男鄭勇因救人而犧牲自己，該會也籌募一筆錢交給死者家人；天使群「因疫而生」，已累積超過400名成員，熱心地想為社區做事；她也不捨就此解散，決定將該會註冊成非營利組織。

州眾議員寇頓向包括多名華裔在內的人士和機構頒發「抗疫傑出服務獎」。(記者顏潔恩／...
州眾議員寇頓向包括多名華裔在內的人士和機構頒發「抗疫傑出服務獎」。(記者顏潔恩／攝影)

71歲的王樹群，在華康會擔任義工已有兩年半，疫期他堅持到會所整理要分發的物資，送到民眾家；他表示若所有人都「躲」在家裡，社區弱勢群體的處境會更辛苦，他也只是盡自己所能。

華康會當天活動，除歌舞表演外，還捐贈社區大量食品；寇頓也頒發獎狀給服務社區的抗疫英雄。獲獎者包括華媒記者、紐約洗衣店商會會長江旭、連鎖藥房Rite Aid護理人員Rudy Lopez、聯合健康保險、62分局局長陳韜、62分局社區協調警員Stephen Agosta、布碌崙天使群、華康會義工王樹群、楊端芬、以及亞裔維權大聯盟會長陳善莊。

布碌崙 疫情 天使

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