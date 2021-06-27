急診醫師林路漫 華埠創作壁畫 幫助社區復甦

偏好畫龍，林路漫的一幅蛟龍壁畫，在華埠格蘭街地鐵站入口。(林路漫提供)

讀博士畫壁畫，在皇后區擔任急診科醫師的林路漫，是曼哈頓 「華埠 壁畫項目」(Chinatown Mural Project)的新一任執筆藝術家，從念大學時就在舊金山華埠創作「99條龍」壁畫的他，如今和兩個夥伴一起，為不同商家的鐵捲門作畫；為了不影響營業，他們都等店家打烊後才開始，連續多日點燈工作。

「千禧行」禮品店門外三隻可愛的熊貓。(記者張晨╱攝影)

廣州出生的林路漫，一歲隨父母移民溫哥華，後在加州落腳；他說，大學畢業時看到位於舊金山東部奧克蘭（屋崙）華埠(Oakland Chinatown)到處是髒亂的塗鴉，萌生專為華埠創作壁畫的想法。

2015年開始，他在西岸的華埠繪製龍型壁畫多達99幅，因此有了Luke Dragon的綽號，而林路漫此次在曼哈頓華埠兩幅壁畫，也均帶有「四爪蛟龍」元素；「壁畫可以緩解塗鴉對社區的破壞，有特色的壁畫，還能成為社區的明信片，吸引觀光客，帶動社區經濟。」他說。

新冠疫情 爆發時在紐約長老會皇后醫院(NewYork-Presbyterian Queens Hospital)擔任急診醫師的他，經歷了這特殊的一年；如今疫情趨緩，他也暫時抽離精神緊繃狀態，第一件想做的事就是幫助華埠復甦。

林路漫(左)和急診室的同事疫期身穿防護服。(林路漫提供)

恰巧從去年8月開始，由社區人士陳家齡發起的「華埠壁畫項目」不斷推進，二人一拍即合，為勿街「千禧行」禮品店(Panda Ma Inc.)以及莫斯科街(Mosco St.)的「曼谷中心超市」創作壁畫。

陳家齡負責先行與店家溝通獲得同意，林路漫和兩位外族裔藝術家友人蘇樂(Sule)和普拉(Manvel Pulla)隨後開始詢問商家偏好，融入創作；因為「千禧行」禮品店的英文店名帶有「熊貓」一字，所以捲門上三隻憨態可掬的啃竹熊貓便應運而生。

「我一直堅持不忘初心」林路漫表示，從決心「畫龍」開始，就秉承這個信念，在學醫救人和感恩本源文化上，他從未在尋找平衡上遇到困難；「想做什麼就去做，既然做了就要做到最好」他說，這是母親教給他的道理。

「華埠壁畫項目」的籌款仍在繼續，陳家齡表示，所有善款都將用於這個以藝術復興社區的項目中，可登錄https://gf.me/u/yyg3t2樂捐。