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紐約州新冠住院人數 降至疫情爆發以來最低

是急診科醫生也是畫家 他為華埠添龍與熊貓新壁畫

記者張晨／紐約報導
林路漫的另一個蛟龍壁畫則在華埠格蘭街地鐵站入口。(林路漫提供)
林路漫的另一個蛟龍壁畫則在華埠格蘭街地鐵站入口。(林路漫提供)

念博士畫壁畫——在皇后區擔任急診科醫生的林路漫(Luke Dragon)是曼哈頓華埠壁畫項目」(Chinatown Mural Project)的新一任執筆藝術家，從念大學時就在舊金山華埠創作「99條龍」壁畫的他如今和另外兩個夥伴一起，為多個商家的捲簾門作畫；而為了不影響營業，他們要待店家打烊後才能開始繪製，只得連續幾日打手電摸黑工作。

出生在廣州的林路漫，一歲隨父母移民到溫哥華，而後在加州落腳；他表示，大學畢業時看到位於舊金山東部屋崙華埠(Oakland Chinatown)到處是髒亂的塗鴉，所以才萌生了專為華埠創作壁畫的想法。

2015年開始他便在西岸的華埠繪製龍型壁畫多達99幅，林路漫此次在曼哈頓華埠兩幅壁畫也均帶有四抓蛟龍元素；「壁畫可以緩解塗鴉對社區的破壞，有特色的壁畫，還能成為社區的明信片，吸引觀光客前來，對當地經濟帶來正面作用。」他說。

從新冠爆發時就在紐約長老會皇后醫院(NewYork-Presbyterian Queens Hospital)擔任急診醫生的他，可為親身經歷了這「極其魔幻的一年」；如今疫情回暖，他也暫時抽離了「忙碌且精神緊繃的狀態」，第一件想做的事就是幫助華埠復興。

恰巧從去年8月開始，由社區人士陳家齡發起的「華埠壁畫項目」不斷推進，二人一拍即合，為勿街「千禧行」禮品店(Panda Ma Inc.)以及莫斯科街(Mosco St.)的「曼谷中心超市」創作壁畫。

陳家齡負責先行與店家溝通拿到許可，林路漫和兩位外族裔藝術家朋友蘇樂(Sule)和普拉(Manvel Pulla)隨後開始詢問老闆們的意願以加入創作；因為「千禧行」禮品店的英文名字中帶有「熊貓」一詞，所以捲簾門上三隻憨態可掬的啃竹熊貓便應運而生。

「不忘初心是我一直以來的堅持。」林路漫表示，從自己決心「畫龍」開始就秉承了這個信念，在學醫救人和感恩本源文化上，他從未在尋找平衡上遇到困難；「想做什麼就去做，既然做了就要做到最好。」他說，這是母親教給他的道理。

「華埠壁畫項目」的籌款仍在繼續，陳家齡表示，所有善款都將用於這個以藝術復興社區的項目中，民眾可登錄https://gf.me/u/yyg3t2樂捐。

兩幅壁畫均以龍為元素，承習了林路漫一直畫龍的堅持。(記者張晨/攝影)
兩幅壁畫均以龍為元素，承習了林路漫一直畫龍的堅持。(記者張晨/攝影)
「千禧行」禮品店上三隻憨態可掬的啃竹熊貓。(記者張晨/攝影)
「千禧行」禮品店上三隻憨態可掬的啃竹熊貓。(記者張晨/攝影)
林路漫(左)和急診室的同事身穿防護服。(林路漫提供)
林路漫(左)和急診室的同事身穿防護服。(林路漫提供)

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