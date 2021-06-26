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「雨過天晴慶國慶」華康會攜手寇頓 表彰抗疫英雄

記者顏潔恩／紐約報導
寇頓頒發表彰給華康會長者義工，左為楊端芬、右為王樹群。(記者顏潔恩/攝影)
寇頓頒發表彰給華康會長者義工，左為楊端芬、右為王樹群。(記者顏潔恩/攝影)

布碌崙(布魯克林)華人健康協會26日於班森賀、羊頭灣和史泰登島的會所，同一時間舉行「雨過天晴慶國慶」活動，州眾議員寇頓(William Colton)向包括多名華裔在內的人士和機構頒發「抗疫傑出服務獎」；新冠疫情激發不少草根民眾，「布碌崙天使群」(NYBK Angel)便是去年以捐贈防疫物資而發起的組織，因成員們心腸熱切，發起人梁惠亭決定將該會註冊成為非營利組織，未來再繼續為社區做好事。

為迎接紐約市經濟重開、以及即將到來的美國國慶日，華康會當天在橫跨三地的會所，同時舉行慶祝活動，除有歌舞表演外，還派送大量的食品贈送給社區；當天在班森賀會所吸引大約50人到場同慶，寇頓也現身，頒發獎狀給疫情下仍為社區服務的抗疫英雄們。

獲獎者包括社區華媒記者、紐約洗衣店商會會長江旭、連鎖藥房Rite Aid護理人員Rudy Lopez、聯合健康保險、62分局局長陳韜、62分局社區協調警員Stephen Agosta、布碌崙天使群、華康會長者義工王樹群、楊端芬、以及亞裔維權大聯盟會長陳善莊。

「布碌崙天使群」發起人梁惠亭表示，她原是婚禮主持人，去年疫情爆發後工作停頓，期間看到醫護人員在前線奮鬥，也想要貢獻一份力；她通過自己的人脈，邀請愈來愈多人加入，在疫情最嚴重之時有十多名義工冒著生命危險，將總值2萬2000元的防疫物資交到全市醫院、警局。

梁惠亭表示，今年初8大道華男鄭勇因救人而犧牲自己，該會也籌募了一筆錢交給死者家人；天使群雖因疫而生，但已累積超過400名成員，大家都很熱切地想為社區做事；她也不捨就此解散，決定將該會註冊成非營利組織，日後再繼續為社區服務。

此外現年71歲的王樹群，在華康會擔任義工已有兩年半，在疫情期間他仍到會所整理要分發的物資，助華康會將這些物品送到民眾家裡；「疫情期間也要有為社區服務的人員」，王樹群表示若全部人都「躲」在家裡，那社區弱勢群體的處境更辛苦，他也只是盡自己所能，盼望全球疫情早日結束。

州眾議員寇頓向包括多名華裔在內的人士和機構頒發「抗疫傑出服務獎」。(記者顏潔恩/...
州眾議員寇頓向包括多名華裔在內的人士和機構頒發「抗疫傑出服務獎」。(記者顏潔恩/攝影)

疫情 布碌崙 天使

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