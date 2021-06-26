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罔顧民意 市府推秋園監獄計畫 社區代表：半年難落成

記者牟蘭／紐約報導
白思豪的社區監獄計畫自公布後，遭到當地居民的強烈反對，多次舉辦示威活動反對監獄入駐。(記者牟蘭／攝影；本報檔案照)
白思豪的社區監獄計畫自公布後，遭到當地居民的強烈反對，多次舉辦示威活動反對監獄入駐。(記者牟蘭／攝影；本報檔案照)

紐約市白思豪 (Bill de Blasio)在任期的最後六個月內，強推社區監獄計畫，日前最先公布秋園新監獄藍圖，將在皇后區刑事法庭與皇后區區公所停車場內，建立可關押886名囚犯新監獄；對此，長期反對這項計畫的社區代表稱，新監獄難在半年內落成，呼籲居民團結發聲，力阻監獄入駐。

秋園監獄是市府十年社區監獄計畫的一部分，當局預計花費83億元在曼哈頓、布朗士、布碌崙(布魯克林)與皇后區各建四所新型的小型監獄，逐步代替關閉的雷克島(Rikers Island)監獄；白思豪25日最先公布了秋園監獄的藍圖，引起當地居民的不滿。

根據這項計畫，新監獄將在126街交132街間的聯合大道(Union Turnpike)停車場內落成，高約105呎，還包括2萬5000平方呎的兩層社區空間，以及逾600個停車位；新監獄可關押886名囚犯，其中所有的女囚犯將羈押在監獄的不同區域，預計在2023年落成。

白思豪表示，社區監獄旨在打造一個更公平的監獄系統，他稱讚秋園的監獄藍圖，展現了紐約市的城市價值；市設計和建築局(DDC)局長斯普格 (Jaimie Torres-Springer)表示，這個計畫將為囚犯、律師、法院工作人員及醫護人員提供緊密的聯繫與服務，建立一個更人性化的監獄。

計畫顯示，施工期間，市府將保留相關停車場東側的140個停車位，直至監獄完工；監獄大樓還將建造綠色屋頂、太陽能充電版與儲存雨水的設施，並打造全市首個可持續使用的車庫。

這項監獄計畫自公布後，遭到當地居民的強烈反對，包括秋園所屬的皇后區第九社區委員會在內的四個社區委員會，2019年以大比率的票數反對該監獄計畫，但市計畫委員會(City Planning Commission)仍通過這項計畫，並由市設計和建築局啟動城區監獄項目招標建造。

對此，長期反對這項計畫的紐約居民聯盟創辦人臧東慧表示，在他競選第29選區市議員期間，走訪當地的居民，90%的住戶都強烈反對這項計畫，批評白思豪罔顧民意，只想在任期內增加政績。

臧東慧說，雖然白思豪強推這項計畫，但他只剩半年任期，且目前領先市長選舉的亞當斯(Eric Adams)等人都因不同原因，反對這項計畫，新監獄難在半年落成；他補充，未來數個月內，將聯合華裔與猶太裔等附近居民，舉辦示威遊行，繼續反對這項計畫落成，力阻新監獄入駐。

白思豪日前公布秋園新監獄藍圖，將在皇后區刑事法庭與皇后區區公所停車場內，建立可關...
白思豪日前公布秋園新監獄藍圖，將在皇后區刑事法庭與皇后區區公所停車場內，建立可關押886名囚犯新監獄。(市長辦公室提供)

監獄 白思豪 紐約市

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