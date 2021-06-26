反班森賀建遊民所 居民將請願、示威

寇頓和社區第11社區委員會，下個月將於Bath大道2147號的空地前舉行示威。(本報檔案照)

布碌崙 (布魯克林 )班森賀第11社區委員會，日前和州眾議員 寇頓(William Colton)，針對班森賀遊民收容所計畫舉行線上會議，表示已發函社會服務局局長班克斯(Steven Banks)，希望當局拒絕將建案從容納男性改為家庭收容所的申請。

該計畫原定在Bath大道2147號的空地上建立遊民收容所，接納150名男性遊民，因為該址兩條街以外就是當地華社繁忙的Bay Parkway商業區，附近也有學校；許多人表示，若蓋在遠離鬧區的地點，居民會諒解，但收容150名男性遊民，擔心會有吸毒、飲酒者惹事。

當局之後讓步，表示會尋找更適合的地點來建收容所，但負責該計畫的民間開發商「社區生活研究」(ICL)不死心，提出將原本容納男性遊民的計畫，改為家庭收容所；寇頓和市議員崔馬克(Mark Treyger)再次強調，問題不只是地點，若不能為遊民提供必要的社會服務，就無法幫助他們重新融入社會，提供住處並非就能解決遊民問題。

在24日晚舉行的會議上，委員會指已致信班克斯，表明雖當局已宣布另覓地點，ICL仍堅持要在原本的地點上動土；委員會表示，自年初與當局線上視訊後，一直未能再溝通，希望當局能了解並立即喊停ICL的計畫。

委員會表示，不管哪類收容所，都不同意建在商業地段；他們將組織反對者簽署請願書，要求市府撤銷提案。該會也已和寇頓協商，將在7月底於該址前舉行一場示威集會，讓更多當地民眾瞭解該建案，並呼籲市府尊重民意、收回成命。