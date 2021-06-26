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中國導演寧浩作品回顧展 連續4周末免費在線看

記者金春香／紐約報導
亞洲協會將放映寧浩作品回顧展。(亞洲協會提供)
亞洲協會將放映寧浩作品回顧展。(亞洲協會提供)

亞洲協會(Asia Society)正舉辦中國導演寧浩電影回顧展，連續四個周末放映免費放映其代表作品，可免費註冊在線觀看。

寧浩作品回顧展是亞洲協會今年推出的「亞洲電影精選」主題活動的一部分，旨在通過線上放映和影人對話的形式，聚焦著名導演和新銳青年電影人的藝術創作，在展映經典代表作的同時，也介紹具有社會現實意義的觀察視角。

寧浩2003年畢業於北京電影學院攝影系，2006年拍攝的喜劇電影「瘋狂的石頭」引起轟動，獲得第43屆金馬獎最佳原創劇本獎和最佳導演提名，2009年他繼續推出瘋狂系列「瘋狂的賽車」延續黑色幽默風格，該片讓他成為繼張藝謀、陳凱歌、馮小剛之後第四位邁入過億電影票房俱樂部的中國導演。2018年，寧浩與徐崢共同監製的電影「我不是藥神」根據真實事件改編，再次引起轟動，票房30億元人民幣。

此次線上展映包括寧浩不同時期的代表作，「瘋狂的石頭」於6月25日至28日放映，「無人區」7月2日至5日，「我和我的祖國」之「北京你好」7月9日至12日，「我和我的家鄉」之「北京好人」7月16日至19日。

註冊和詳情可登錄https://asiasociety.org/museum/asia-society-movies。

電影 導演 北京

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