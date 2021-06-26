重啟後活動更多元 人瑞中心豐富銀髮生活

人瑞中心將對每一個入內的年長者測量體溫。(記者顏嘉瑩╱攝影)

華人策劃協會人瑞中心預計將於7月1日全面重啟，雖減少了麻將、西洋棋等近距離接觸的活動，但新增電影欣賞及故事分享等項目，以期在疫情 限制下繼續豐富老人生活。

人瑞中心主任伍寶玲表示，即便市府已讓老人中心 重開，但安全起見，花了很多時間重新思考、規畫如何才能讓長者安全返回中心聚會。

疫情期間，老人中心、社區非營利機構關閉，導致老人們無法取得服務，伍寶玲表示，期間志工每天打電話關心年長者的身心健康狀況，而送餐、翻譯書信等服務則持續，「中心關閉時，其實比開放的時候更忙。」

長達一年多的疫情，年長者待在家，缺乏社交活動也讓他們感到孤立，伍寶玲說，重開後的人瑞中心，將新增不少不需要群聚，也能安全進行的活動，取消麻將、西洋棋等活動，但新增了電影欣賞、故事分享，及網路安全課程等。

伍寶玲說，電影欣賞，預計將播放世界各國的影片，例如遊覽義大利等，中心也會提供飲料、零食讓參與的長者就像到電影院 一樣，一邊看、一邊吃，同時也鼓勵學習不同文化。

市老人局(DFTA)也鼓勵老人中心帶年長者到戶外走走，減少室內群聚的機會；人瑞中心還將規畫各種市內的旅遊，除觀光外也帶老人體驗異國美食、文化。

老人中心加強清潔以策安全。(記者顏嘉瑩/攝影)

其他防疫工作，包括限制每桌從六人減至四人；事先由中央廚房製作餐盒派送，以縮短派餐時間；英文班等活動採小班制；進入中心需量體溫等，也擬定將已打疫苗和未打疫苗的會員分區坐。

人瑞中心經費、資源有限，伍寶玲說，必須將資源最大化，同時還要顧及老人們的健康。疫情讓中心很多職員決定退休，如今為了因應疫情後重開，中心也根據未來計畫聘人，員工數從原本的20人增至25人，並針對新增的活動項目，請更多相關人才協助。

她期待看到中心重開後，重回社交生活長者們的笑臉，「雖然這份工作很繁雜，但看到老人們能夠健康、開心的回來中心活動，就不會感覺累了。」