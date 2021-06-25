五星酒店、濱水景觀…法拉盛濱水開發案藍圖亮相

「法拉盛濱水項目」計畫打造三棟19層的大樓，其中一棟作為五星級酒店，另兩棟為商住混合樓。(取自Pei Partnership Architects網頁)

「法拉盛 濱水項目」去年在市議會全體大會上高票通過，日前由貝氏兄弟成立的Pei Partnership Architects公布設計藍圖，預計在29畝的土地上打造三棟19層的大樓，其中一棟作為五星級酒店，另兩棟為商住混合樓，還將建造新廣場以連結濱水走廊與緬街，計畫在2024年完工。

這個項目去年在市議會闖關成功，由三家華人開發商富頓(F&T)、永年(Young Nian Group)和聯合開發集團(United Construction & Development Group)聯合開發，日前由Pei Partnership Architects公開設計藍圖。

「法拉盛濱水項目」計畫打造新廣場以連結濱水走廊與緬街。(取自Pei Partnership Architects網頁)

根據地產網站YIMBY報導，整個計畫包括三棟大樓，其中一棟作為五星級的酒店，另兩棟作為商住混合樓；設計方案指，酒店與商住混合樓分開建造，建商還將打造一個廣場，連結法拉盛的濱水走廊與繁忙的緬街商業街。

五星級酒店還將包括兩間高檔餐廳、會員制的俱樂部、健身 中心與水療中心，以及一個有700個座位的會議中心，還包括一個私人屋頂花園；根據藍圖，三棟樓宇由落地玻璃窗包圍，住宅區域設有開放式陽台，可遠眺曼哈頓 天際線。

「濱水項目」曾在社區引起爭議，反對方民權中心(MinKwon Center)等機構稱這項計畫加劇法拉盛的貧富差距，在法拉盛更難找到平價屋，支持方期盼這項計畫改善現址汙染嚴重、髒亂的現狀，提供更多工作機會。

市議員顧雅明與同儕經周旋，去年與開發商達成共識，開發商承諾為法拉盛所有民眾提供濱水景觀，及上千個受工會保障的工作，這項多年膠著的計畫最終在市議會闖關成功。