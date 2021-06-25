紐約史泰登島渡輪 8.16全面恢復營運

白思豪宣布，史泰登渡輪將於8月中全面恢復服務。(本報檔案照)

在紐約市 正從新冠肺炎疫情 中逐步復甦，市長白思豪 (Bill de Blasio)近日宣布，史泰登島渡輪(Staten Island Ferry)將從8月16日(周一)全面恢復營運，提供每周七天24小時全年無休，每30分鐘一班的服務。

白思豪表示，對於史島居民來說，渡輪就等同生命線，協助他們到達各個地方，而快速、可靠和密集的交通，是史島復甦的關鍵，恢復渡輪服務，代表紐約市全面復甦；渡輪同時也可吸引觀光客，乘客可欣賞紐約的著名天際線，並往返史島及曼哈頓。

史島渡輪的恢復服務時間，將從8月16日中午12時30分於聖喬治渡輪站(St. George Ferry Terminal)開始，其他班次也將同時恢復，包括周間下午1時30分至4時30分、周末中午12時30分至晚間6時30分，每30分鐘一班的渡輪班次。

負責運營的副市長安格林(Laura Anglin)表示，恢復夜間渡輪服務，將為那些仰賴渡輪通勤的史島居民提供夠多選擇，目前正當小商家重啟、員工回到辦公室上班之際，恢復服務將是為史島創建公平復甦的一大步。

此前白思豪在2021財年預算中，曾削減史島渡輪夜班服務，以節省550萬元費用，引發史島區長奧多(James Oddo)的不滿；市交通局(Department of Transportation)局長加特曼(Hank Gutman)表示，史島居民及當地民選官員全力爭取才得以實現；另外他也承諾，在8月中旬恢復全面服務之前，市交通局將廣招新員工並進行培訓，以因應增班後所需的人手。

根據市府統計，史島渡輪在2019年平日平均每天可運送7萬名乘客，每年有2200萬人往返聖喬治渡輪站及曼哈頓下城的白廳街(Whitehall St.)間，但受到疫情影響，渡輪的乘客數量大幅減少，自去年3月開始減成每小時一班，隨著經濟重啟，目前正常時間班次已恢復正常，但在凌晨至早上6時，仍只有每小時一班。

有關史島渡輪、旅客須知、時刻表等更多訊息，可上網nyc.gov/siferry查詢，或撥打311熱線。