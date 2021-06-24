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自然歷史博物館前羅斯福像將拆移

記者洪群超／紐約報導
美國自然歷史博物館前的西奧多·羅斯福總統雕像將被移除。（新華社）
美國自然歷史博物館前的西奧多·羅斯福總統雕像將被移除。（新華社）

紐約市公共設計委員會(New York City Public Design Commission)近日全票通過，正式決定拆除從1940年起佇立在美國自然歷史博物館前的西奧多·羅斯福騎馬雕像；該雕像在近年的族裔正義運動中，被指是「殖民和種族主義的象徵」，羅斯福家族支持移除的決定。

該已是紐約地標的雕像是西奧多·羅斯福總統騎馬，身後站著一名印地安勇士和一名非洲裔男子；雕像從1940年起就佇立在美國自然歷史博物館門口，展現的是他早年與印地安部落和非洲裔並肩作戰的經歷，由美國雕塑家James Earle Fraser創作。

但從去年因明州非洲裔男子佛洛伊德被警察暴力執法跪殺事件引爆的全美「黑人命也是命」運動，以及近年來蔓延全美、要求拆除有奴役和殺戮非洲裔與原住民歷史的人物雕像運動影響下，要求拆除此雕像的聲量日增。

批評者指，該雕像描述的作為白人的西奧多·羅斯福總統騎著高頭大馬在前，印地安人和非洲裔跟隨在後，展現的是非洲裔和印地安人被征服者及劣勢種族的形象。

羅斯福的曾孫西奧多·羅斯福四世曾聲明，該雕像「沒有反映出我曾祖父的政治成就，是時候把雕像移走，讓美國向前進。」紐約市長白思豪(Bill de Blasio)也支持移除。

市公共設計委員會在本周一(21日)全票通過另外擇址安放的決定。羅斯福家族對此表示支持，博物館館長Ellen Futter則表示，該館和其所代表的社區，支持種族正義運動，支持移除雕像的決定，但也指出該雕像的問題不在西奧多·羅斯福總統本人，而在於雕像整體所代表的系統性種族歧視。

美國自然歷史博物館前的西奧多·羅斯福總統雕像將被移除。(記者洪群超╱攝影)
美國自然歷史博物館前的西奧多·羅斯福總統雕像將被移除。(記者洪群超╱攝影)

紐約市 美國 博物館

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