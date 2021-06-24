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地稅改革初步建議 減輕低收入屋主負擔

記者金春香／紐約報導
陳倩雯在紐約市地稅改革顧問委員會公聽會發言。(視頻截圖)
陳倩雯在紐約市地稅改革顧問委員會公聽會發言。(視頻截圖)

紐約市地稅改革顧問委員會(New York City Advisory Commission on Property Tax Reform)近日舉行公聽會，對該委員會今年1月發布的十項地稅改革初步建議進行公聽。

建議包括：將包括十個以下單元的合作公寓、共有公寓和出租樓宇與包括一至三個家庭的住房歸為地稅徵收的住宅類，地稅系統將分為住宅類、大型出租房屋類、基礎設施類和商業用戶類四大類。

委員會建議使用基於銷售數額的方法計算每一類的地稅，並將住宅類樓宇的每一間住宅都以其最大市場價值來計算，另外建議為家庭收入低於一定標準的住戶提供部分自住房產稅減免(Homestead Exemptions)，並為低收入屋主計算所繳納地稅占收入的比率，適當降低地稅。

該委員會於2018年5月由市長白思豪(Bill de Blasio)和市議長張晟(Corey Johnson)成立，聽取民意，研究針對低收入和年長房主的減稅政策、稅率計算方式等，同時又要確保不過度影響市政的財政收入，讓地稅更加簡單、公平和清晰。

委員會建議之後每十年對地稅系統進行一次詳細的回顧和審查。

市議員陳倩雯說，令華埠和下東城保持其獨特性的一大要素，就是這些充滿歷史的樓宇和多元的租客，很多樓宇都是華裔世代傳承，多年來這些樓宇為很多低收入年長移民提供低租金住房，但業主一直深受高昂地稅困擾。

陳倩雯建議委員會為小型、且年代久遠的租金管制房屋，但有超過十個單元樓宇另外設置一類，設定專門的地稅比率，且只有在該樓宇賣給開發商後，才能漲地稅。

低收入 租金 紐約市

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