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伊利沙白街花園建案 疫後再引關注

記者張晨／紐約報導
伊利沙白街花園建案四年難推進，社區續反對，等待訴訟結果。(本報檔案照)
伊利沙白街花園建案四年難推進，社區續反對，等待訴訟結果。(本報檔案照)

市府計畫將曼哈頓下城，華埠轄區的伊利沙白街花園(Elizabeth Street Garden)改建成「綠色避風港」(Haven Green)平價屋(affordable housing)，並於2019年在市議會的土地使用委員會投票通過；時隔兩年，這個建成近30年的花園是否將被夷為平地至目前仍有待商討，居民力爭留下這片公共綠色空間。

非營利組織「伊利沙白街花園」執行董事賴弗(Joseph Reiver)近日表示，紐約市正從疫情中復甦，該建案將被再次提上日程，但組織的態度依舊堅定，「並非反對平價屋的建造，而是不應以犧牲公共空間為代價。」

市府在2017年年底宣布，將伊利沙白街花園改建住宅，並提供123套的LGBTQ友善及老人平價公寓，和7600平方呎的公共綠地；但因建成後的伊利沙白街花園規模僅有目前的三分之一，引起當地居民反對。

在過去的八年裡，賴弗和250名志願者一直在努力拯救花園用地，他提出了一個建造可負擔房的替代地點，位於相同區域，由當地社區委員會確定，並可容納更多住房。

但市府表示，保障性住房仍然是紐約人面臨的首要問題。文化景觀基金會主席伯恩鮑姆(Charles Birnbaum)表示，曼哈頓下城、和比鄰的小義大利、華埠等社區在公共空間方面嚴重不足。

過去包括市議長張晟(Corey Johnson)及市議員陳倩雯都曾公開支持開發案，認為該老人平價屋改建項目，有助緩解老人住房問題。

曼哈頓華埠第一選區市議員參選人馬泰(Christopher Marte)則表示，不應將現有的如伊利沙白街花園(Elizabeth Street Garden)等綠地移除改建住房，而應尋找其他地點；他認為格蘭街(Grand St.)和拉菲逸街(Lafayette St.)交口處，侯活街(Howard St.)2號，以及利文頓街(Rivington St.)近果園街(Orchard St.)的地方都可以改造為平價屋。

據悉每年有超過10萬人前往該公園參觀，如今公園方、市府和開發商均都在等待訴訟的判決。

平價屋 華埠 曼哈頓

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