法拉盛市議員參選人王能：不論結果 將繼續服務社區

王能(左一)、競選辦公室總顧問杜彼得(左三)與競選團隊成員和義工們等待選舉開票。(記者朱蕾/攝影)

皇后區法拉盛 第20選區市議員選舉，前華策會福壽老人中心 主任王能 目前以1237票在八名參選人中排名第五，他於22日晚舉行感恩餐會，感謝百名義工在競選期間辛苦的付出，王能表示，「看到很多社區長者特意出來為我投票，不管選舉結果如何，對我來說都是贏了，這是他們對我33年來服務社區的肯定。」

王能表示，「從去年12月宣布參選以來，每天都很充實，很高興我打了一場不一樣的選戰，競選團隊成員幾乎都是首次如此深入的參與選舉，還有百餘名青少年兒童來做志願者，從這些孩子身上，我看到了社區的未來，以及年輕一代參政議政的熱情。」

王能說，「感謝所有的支持者相信我是最適合的市議員人選，無論選舉結果如何，我都收穫很多，而且會繼續服務社區。」

現年61歲的王能畢業於台灣的國立政治大學外交系，1984年來美留學，研究所畢業後進入華策會服務，隨後被派到法拉盛創辦第一間服務華裔耆老的老人中心，2019年從老人中心退休；他擔任法拉盛農曆新年遊行的總指揮超過20年。

法拉盛第20選區市議員選舉的開票，截至23日下午，黃敏儀以1411票、24.3%的得票率排名第一，第二名的楊愛倫獲得1378票，得票率Wie16.7%；緊隨其後的是韓裔崔容準(John Choe)和全國西語裔警察協會主席米藍達(Anthony Miranda)，分別得到1367票和1265票。