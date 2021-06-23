我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增104例本土確診、24死 三級警戒維持到7/12

全美百萬房屋最多城 聖荷西、舊金山分居冠亞軍

未搭理非裔男 華女被糾纏辱罵「殺光亞洲人」

記者黃伊奕／紐約報導
非洲裔男子路過華裔女子身邊時不斷辱罵。(視頻截圖)
非洲裔男子路過華裔女子身邊時不斷辱罵。(視頻截圖)

一名華裔女子日前在布碌崙(布魯克林)下城地鐵站等車時遭一名非洲裔男子騷擾，對方不斷糾纏她後，還以種族歧視言論羞辱，女子不予理會後對方繼續羞辱道：「你來到我的國家，卻不願意搭理非洲裔男子」、「殺光所有亞洲人」、「婊子」。

https://www.instagram.com/reel/CQE25apjewJ/?utm_source=ig_web_copy_link

（影音來源：Instagram）

據悉，該華女當日正在布碌崙下城的Jay街地鐵站，一名非洲裔男子對她說話時她沒有做出回應，男子便開始對華女口頭騷擾。

受害者走出地鐵站後，男子仍繼續跟在後面辱罵，甚至說出一些種族歧視的話，受害者便拿出手機拍了下來。

根據視頻，華女全程沒有對該男子的騷擾做出回應，對方仍繼續大罵：「你這個亞洲人來到我的國家，卻不願意搭理非洲裔男子」，在經過受害者身旁時繼續辱罵到「應該送一些人回亞洲，把他們都殺掉」。

受害者隨後向鏡頭無奈搖了搖頭。(視頻截圖)
受害者隨後向鏡頭無奈搖了搖頭。(視頻截圖)

最後非洲裔男子從受害者身邊經過，一邊罵了一句「婊子」，便消失在視頻中，華裔女子對著鏡頭搖了搖頭表示無奈。

受害者將視頻發布在社群媒體上，不少網友對裔男子行為不滿。警方表示，暫時沒有收到報案，也指出疫情期間針對亞裔的仇恨犯罪增加，相信仍有很多涉嫌仇恨的騷擾甚至攻擊，因亞裔受害者語言障礙或者其他原因，未向警方報案。

地鐵站 種族歧視 華女

上一則

來自香港 CBP截獲價值30萬元勞力士假表

下一則

哈林拾荒華男遭仇恨攻擊 至今仍陷昏迷

延伸閱讀

紐約選舉／「他不是普通華人，他選過總統」華裔選民票投楊安澤

紐約選舉／「他不是普通華人，他選過總統」華裔選民票投楊安澤
紐約選舉／排序複選制未發揮功效 工作人員：大多華人只選一人

紐約選舉／排序複選制未發揮功效 工作人員：大多華人只選一人
紐約市長民主黨初選 投票看族裔還是政見 華裔各執己見

紐約市長民主黨初選 投票看族裔還是政見 華裔各執己見
最終民調：楊安澤回升至第二 最終對決或仍敗於亞當斯

最終民調：楊安澤回升至第二 最終對決或仍敗於亞當斯

紐約市長民主黨初選官方結果7.12出爐 亞當斯籲勿公布初步計票數字

紐約市長民主黨初選官方結果7.12出爐 亞當斯籲勿公布初步計票數字

熱門新聞

高景珍今年3月時在法拉盛做義工。(讀者提供)

紐約法拉盛華裔男女遭拋屍賓州 女死者華社活躍人士

2021-06-15 16:58
華裔女子聶玉瓊與家人斷聯近一周。(家人提供)

名企工作華女失蹤近一周 被警方找到

2021-06-15 15:22

紐約非裔男搶82歲華翁還毆頭 嫌為華埠頭痛人物

2021-06-17 21:07
12名遭遇標會倒會的會腳，向亞總會求助。(記者黃伊奕／攝影)

華社再爆倒會 金額恐達千萬

2021-06-18 02:30
該男子涉嫌在艾姆赫斯特持槍強姦並搶劫一名女子。(警方提供)

紐約艾姆赫斯特街頭 女子遭搶劫性侵

2021-06-20 22:33
紐約市撒錢助年輕遊民歸正途，每月1250元，可領兩年。(記者張晨/攝影)

助歸正途 紐約市年輕遊民每月可領1250元

2021-06-18 14:53

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
情侶山上「露天野合」 卻被國家公園攝影機拍照上網

情侶山上「露天野合」 卻被國家公園攝影機拍照上網
力駁新冠自實驗室外洩論 英學者突「迴避」疫源調查

力駁新冠自實驗室外洩論 英學者突「迴避」疫源調查
衛生部：住養老院亞裔紅藍卡持有人 去年死亡率最高

衛生部：住養老院亞裔紅藍卡持有人 去年死亡率最高
權威消息人士證實 秦剛將接替崔天凱駐美

權威消息人士證實 秦剛將接替崔天凱駐美
楊安澤承認敗選：將繼續為紐約市更好的明天奮鬥

楊安澤承認敗選：將繼續為紐約市更好的明天奮鬥