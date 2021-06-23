哈林拾荒華男遭仇恨攻擊 至今仍陷昏迷

波維爾作案一小時後，在附近一家熟食店與人若無其事地交談。(本報檔案照)

在曼哈頓哈林區無端襲擊61歲拾荒華男馬耀泮(Yao Pan Ma，前譯馬耀攀)、致其重傷昏迷的49歲非洲裔男嫌波維爾(Jarrod Powell)22日於紐約州 高等法院(New York Supreme Court)出庭，檢方仍然將定性仇恨犯罪 的企圖謀殺作為首要控罪，嫌犯仍關押在雷克島監獄 ；而受害者馬耀泮至今還是處於昏迷狀態，且身體狀況不容樂觀。

案件發生在4月23日晚8時20分左右，位於哈林區三大道和東125街的東北角，馬耀泮無端遭到波維爾從後方攻擊倒地後，頭部更被狠踹了至少六腳。

根據目前的控罪更新信息，波維爾被控以二級企圖謀殺、持械傷人四項重罪，且控罪都定性仇恨犯罪。

協助馬家人處理相關事宜的社區人士陳家齡表示，自案發已有兩個月，每周都會定期前往醫院查看馬耀泮的情形，但其依舊處於昏迷狀態，並有下滑趨勢；如今不但亞裔社區，案發地哈林區的社區人士也積極響應將嫌犯繩之以法，若得不到公正的審判，定不會善罷甘休。

馬耀泮至今依舊處於昏迷狀態。(市警提供)

根據警方，波維爾從1988年開始，就有15次被捕紀錄，多為攻擊他人；在案發一小時後，波維爾還戴著作案時穿的彩色棒球帽和黑色夾克，在附近一家熟食店與人若無其事地交談。

如今波維爾仍被關押在雷克島監獄，原本的40萬元保釋金並無變動，他被捕後曾多次接受精神鑑定，但能出庭說明精神狀態在合理範圍內。