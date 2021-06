曼哈頓2起仇恨亞裔攻擊 嫌犯拔刀相向

曼哈頓再發兩起針對亞裔的仇恨攻擊案,圖為亞裔參加反仇恨示威。(美聯社)

曼哈頓21日再發生兩起亞裔 受害的仇恨攻擊案件,嫌犯均爆出帶有如「xxx中國 人」的種族歧視性言論,其中一人甚至拔刀相向,好在路人出手及時制止;市警仇恨犯罪小組(The NYPD's Hate Crime Task Force)已介入調查。

警方表示,第一起案件發生在上午11時30分,在位於26街交第六大道處,一名男子走向一名23歲的亞裔女子,先是踢了她的右腿,然後大罵「去你媽的,去你媽的中國人,去你媽的。」(F–k you, you f–king Chinese people, f–k you.)

該女子試圖快步走開,警方稱,但該男子仍不依不饒地追罵道,「傻X亞洲人,離我遠點,我要把你打得屁滾尿流!」(You f–king Asian. Get the f–k away from me, I'm going to beat the s–t out of you!)

警方表示,該男子最後甚至拔出了一把刀,好在一名好心路人看到後上前制止,才使得嫌犯停手,隨即逃離現場。

第二起案件發生在傍晚7時許,地點在下城翠貝卡附近的錢伯斯街(Chambers Street)交西百老匯(West Broadway),一名男子朝一名57歲的亞裔女性大喊「x你,中國人」(F—king Chinese people!),當時受害者正和孫輩們一起散步。

警方稱,這名男子試圖摸受害人一名外孫的頭,但她把孩子拉走;男子隨後逃離現場。

市警仇恨犯罪小組呼籲有知曉上述案件線索的民眾,立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477),也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com,或透過手機 發消息至 274637(CRIMES),然後輸入TIP577,或在推特上@NYPDTips,還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索,消息來源絕對保密。