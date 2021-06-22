長島市街泊車起火直播 華生驚見自家車燒毀

火勢濃煙滾滾，不少民眾紛紛駐足觀看。(取自推特)

紐約皇后區長島市 近日發生一起火災事故，因為被放置在路邊的紙箱起火，而後風向將火苗帶到了路邊的汽車 ，隨後火勢擴散造成三輛車被毀；其中一輛白色寶馬車的車主為中國留學生 ，在家看網上直播才發現是自己的車起火，跑到樓下已時車已成殘骸。

市消防局表示，案件發生在18日晚7時30分左右，在位於長島市44路(44th Road)可以看到巨大的煙霧，事故原因為街邊垃圾自燃後的火勢蔓延，造成三輛汽車被毀；消防員趕到現場後在大約20分鐘內控制住了火勢，所幸並無人員受傷。

而這三輛被毀車主之一為一名中國留學生，目前博士在讀；她表示，案發時她正在家中吃晚飯，看到晚上直播才驚覺是自家車輛起火，跑到樓下的時候車已經快燒成只剩骨架了。

她表示，案發後很多人發來信息安慰，說走了保險就能換輛新車了，但她自己卻難掩心中悲傷，表示兩年前才剛剛購置了這輛寶馬X4新車，是自己一直夢寐以求的，曾載著自己跑東跑西，更是熬過了疫情封城最難的時期，不敢乘坐公共交通的時候全靠有車才能出行無阻。

事發地區座落於長島市高級住宅樓街區中，這裡是曼哈頓上班族和留學生租房的熱門地點，不少華裔租客也在家中目擊了火災過程。

一名目擊者表示，當時正值周五和晚飯時間，所以大家基本在家休閒，很容易就察覺到了外面的情況；時案發時這三輛車均為街泊狀態，前後接連而停，先是最前面一輛車的後尾箱開始冒煙並出現零星火苗，隨後在後眨眼間就燒到白色寶馬的前機器蓋上，馬上報警，待消防部門趕到，三輛車已經被燒的面目全非。