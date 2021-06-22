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法拉盛超市扣住竊賊 警方到場卻放走

記者朱蕾╱紐約報導
涉嫌偷超市東西的男子和警員一起向超市外走。(讀者提供)
涉嫌偷超市東西的男子和警員一起向超市外走。(讀者提供)

法拉盛市中心一家華人超市投訴，該超市日前遭遇一名男子偷竊，多名員工追到該男子並將他帶回超市，卻被接到報案前來辦理此案的警員放走；一名目擊者用視頻記錄下此事全過程，對警方處理方式不滿。

視頻顯示，20日晚，在法拉盛市中心緬街夾41大道交口的長江超市，一名男子拿了東西後沒付錢就離開，超市多名員工發現後立即追趕該男子，在街對面追到後，把該他帶回超市內，同時報警。

約五分鐘後，轄區法拉盛109分局兩名警員來到現場；嫌犯看到警察走過來，便開始用英文說，「他們把我推到地上，說我偷東西，我沒有偷東西」；超市工作人員也試圖向警員說明情況。

警員隨後說，「我們出去說」；嫌犯走在最前面，一邊向外走，一邊說「他們把我從外邊抓到店裡」；超市店員走在警察後面，手裡抱著該男子企圖偷的東西。

然而嫌犯走到超市門口後拔腿就跑，兩名警員不僅不追趕嫌犯，還轉過來跟焦急的店主說，「別著急，他什麼也沒拿走，你的商品都在你這裡，他走了。」

店主很氣憤，警察還一直說，「別著急，你的東西沒被偷」，圍觀者對警員的做法非常不滿。

超市店主表示，該男子已經來超市偷東西十多次，「每次都是晚上偷，偷完就跑，每次偷走的東西價值至少50元，這次他又來偷，被我們抓住了，卻被警察放走了。」

據知情者表示，此案在警方接到報案時是「盜竊正在進行中」，到現場處理的兩名警員之後回報給警局的信息是，「沒有偷竊，只是吵架爭執，不立案，且沒有事情發生。」

亞美凝聚聯盟社區巡邏隊(AAC)副會長張鵬也表示，19日晚，他和另一名副會長Ken經過法拉盛新世界商城門口時，看到一名華人在追前面的一名男子，該男子涉嫌偷東西，也是次日長江超市偷竊案的嫌犯，「當時，我們雖然追到他了，但因受害人已經離開，也只能把他放了，他身上還有一把小刀。」錄下長江超市案的華人也是AAC的隊員。

涉嫌偷超市東西的男子走在最前面，和警員一起向超市外走。(讀者提供)
涉嫌偷超市東西的男子走在最前面，和警員一起向超市外走。(讀者提供)

警察 法拉盛 華人超市

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