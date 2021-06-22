布拉瓦尼克國家科學家獎 7華裔入圍 6人中國出生長大

入圍化學獎的哥倫比亞大學教授閔瑋。（主辦方提供）

紐約科學院(New York Academy of Sciences)和布拉瓦尼克家族基金會(The Blavatnik Family Foundation)15日公布2021年度布拉瓦尼克國家青年科學家獎入圍 名單，31名入圍者中有七名華裔 ，獎項的化學、生命科學和物理科學與工程三大領域都有華裔科學家入圍；七人中有六人都是中國出生長大、留學生出身的科學家。

入圍物理科學與工程獎的奧斯汀德州大學教授余桂華。（主辦方提供）

主辦方表示，今年共有來自全美38個州，157個學術和研究機構提名的298名候選人，通過專業評審選出最終的31日，入圍最終候選名單；主辦方將在7月20日公布生命科學、化學、物理科學與工程三個領域各一名最終得獎者，每人可獨得25萬元獎金。

今年入圍的七名華裔科學家分別為：入圍化學獎的哥倫比亞大學教授閔瑋(Wei Min)和伯克利加州大學 教授張文君(Wenjun Zhang)；入圍生命科學獎的香檳伊利諾大學教授關開玉(Kaiyu Guan)、史丹佛大學教授亓磊(Stanley Qi)和加州索爾克研究所(Salk Institute for Biological Studies)科學家Kay Tye；入圍物理科學與工程獎的馬里蘭大學教授胡良兵(Liangbing Hu)，奧斯汀德州大學教授余桂華(Guihua Yu)。

入圍化學獎的伯克利加州大學教授張文君。（主辦方提供） 入圍生命科學獎的加州索爾克研究所科學家Kay Tye。（主辦方提供）

其中，閔瑋和胡良兵在去年也入圍了該獎。今年的七名入圍者中，除了Kay Tye是在美國出生的二代華裔外，其餘六人都是在中國出生長大並接受教育，大學畢業後才赴美深造；2020年的31名入圍者中，有五名是華裔，但都未能最終得獎。

入圍生命科學獎的史丹佛大學教授亓磊。（主辦方提供） 入圍物理科學與工程獎的馬里蘭大學教授胡良兵。（主辦方提供）

布拉瓦尼克國家青年科學家獎是美國最重量級的青年科學家獎項之一，在2007年設立，表彰在全美頂尖高校及科研機構工作、42歲以下的青年科學家；華裔科學家一直是該獎項常客，2017年曾出現最終三名得獎者中兩人為華裔，包括獲得生命科學獎的麻省理工學院教授張鋒，和奪得化學獎的史丹佛大學教授崔屹。

入圍生命科學獎的香檳伊利諾大學教授關開玉。（主辦方提供）

紐約科學院首席執行官Nicholas Dirks表示，該獎從2007年起，獎勵處於職業轉折點中的青年科學家，為他們提供的經濟支持與行業認可，對得獎者的職業發展及未來創新與探索產生重要影響，「每年看到選出這些『最佳中的最佳』，令人振奮。」