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布萊頓海灘建遊民收容所受阻 另覓他址

記者黃伊奕／紐約報導
市府取消了在海王星大道(Neptune Avenue)100號設立遊民收容所計畫。（本報檔案照）
市府取消了在海王星大道(Neptune Avenue)100號設立遊民收容所計畫。（本報檔案照）

布碌崙(布魯克林)班森賀遊民收容所被叫停後，羊頭灣的布萊頓海灘(Brighton Beach)增加遊民收容所的計畫，也同樣因當地居民反對被取消；但市府未公布是否會在附近尋找其他新的地點設立遊民收容所，當地居民仍感不安。

該遊民收容所原本計畫設立在海王星大道(Neptune Avenue)100號，預計170張床位今年就投入使用；但在相關計畫提交當地社區委員會後，引起激烈反對。

大部分民眾認為，該收容所選址原本為汽車修理廠，環境污染，不適合人居住，或修復工作需要高昂經費；此外還擔心為收容所提供服務的地產商CORE Services Group，單在2019年曾有300多次違規紀錄，大部分處罰來自樓宇局。

最讓當地居民擔心的是，進一步帶來治安隱患，一方面出現更多遊民在附近遊蕩，另一方面收容所有潛在的犯罪行為。

正在參選第48選區共和黨籍市議員維尼柯夫(Inna Vernikov)稱，過去她與市遊民服務局溝通，近期市府終於宣布會另擇其他地點設立遊民收容所。

維尼柯夫說，居民認為需要幫助遊民，但前提是不傷害當地居民利益，但市府選擇在海王星大道設立遊民收容所，無視周圍家庭尤其是兒童安全，無法被接受。

同樣是在參選48選區市議員的麥瑪麗(Mariya Markh)則向當地州眾議員沈偉寶(Steven Cymbrowitz)表示感謝，「他聽取了社區的擔憂，確保市府對此足夠重視。」

但市府仍為公布當地其他正在考察的遊民收容所的地點，民眾對此仍在感到擔憂；維尼柯夫表示會繼續與市遊民服務局保持溝通，以獲得改建地點的名單。

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