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紐約客談╱市府強推單行道 罔顧華社權益

紐約客談

紐約市交通局在法拉盛強推公車道後，現又開始不顧民眾反對，強行要將布碌崙8大道華社最中心的7、8大道改建單車道。

布碌崙8大道華社交通擁擠問題存在已久，當地社區委員會過去五年裡不止一次要求交通局前來考察，並出台專業的解決方案；沒想到苦等的結果完全不是社區所期待的，市交通局決定採取的措施，不是從社區民眾與商家利益出發，而是用來完成市長政績。

根據市府計畫，7、8大道改單行道，此舉對當地交通是有改善作用，但前提應以保留現有兩條車道的前提，市府計畫卻是將兩條車道改成一條車道，其餘增設單車專用道。

市府表示此舉目的是幫助改善當地交通，指出曾在8大道交通實地考察，顯示當地騎自行車或電動車者占有極高比率，但沒有統計重複率；8大道華人餐館眾多，外賣郎穿行不息，也就是說，一個外賣郎同一天內在8大道穿梭十次，在交通局考察文件裡就代表著當地十位居民的需求。

市府還認為，8大道交通事故頻發，過去五年發生了多少次交通事故，卻沒有計算街道車輛和行人通行數的事故比率；也就是說，在市交通局的論述中，一個每天上萬個行人和車輛通行的路口發生了一次車禍，就是比一個無人無車通行的路口要危險。

市府過去強推單車道，即使大部分單車道如今仍不過是擺設，華裔居民對此也鮮有怨言，但如今要將華裔過去努力三十多年才打造出來的社區當作犧牲品，當地華裔民眾必不能忍，將會抗爭到底。

8大道 華裔 紐約市

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