民代批7、8大道單行道計畫摧毀社區 專家也說不妥

白彼得站在數萬份連署簽名前，譴責交通局不顧社區民眾意見，強推單車道。（記者黃伊奕／攝影）

針對市交通局(DOT)欲將布碌崙 (布魯克林)7大道與8大道 改為單行道，並強推單車專用道、取消200多個街邊停車位，多位民選官員及社區代表21日在7大道集會，要求他們聽從社區建議，重新修訂計畫；城市規畫專家也表示，交通局此計畫不妥，不利社區發展。

當日州眾議員白彼得(Peter Abbate)、市議員紀思庭(Justin Brannan)以及第七社區委員會經理祖尼加(Cesar Zuniga)、布祿崙華協會會長麥保羅、華策會布碌崙分會負責人梅兆波、布碌崙8大道社聯會費小蓮、柳寶枝、關雅泉、8大道華社代表梅增新、林錚等數十人，在7大道交66街集會抗議交通局7、8大道改單行道計畫。

白彼得表示，市府認為7、8大道交通繁忙，於是將兩個車道改為一個車道、增加單車道、拿走停車位的方案及其可笑，這樣的方案根本無法解決現存問題，而卻能摧毀整個社區；DOT為了確保該方案盡快通過，跳過當地社區委員會，成立不具代表性的社區建議委員會(CAB)，從根本上就犯了程序錯誤，「交通局必須重新將方案提交社區委員會徵求當地民眾與商家意見，否則社區只能啟動法律程序阻止。」

7、8大道當地商家業主和居民團結一致，反對交通局亂改當地交通。（記者黃伊奕／攝影）白彼得站在數萬份連署簽名前，譴責交通局不顧社區民眾意見，強推單車道。（記者黃伊奕／攝影）

紀思庭表示，當地民眾並非是反對單車道、反對行人安全，而是像7、8大道這樣的商業街並不適合設立單車道，「我們不希望市長白思豪在自己任期即將結束的六個月內，為了達成政績在不適合的街道強推單車道，他只有六個月將離職，但社區民眾將在此生活超過60年。」

麥保羅則稱，交通局不久前召開社區建議委員會線上會議，自己雖然能參加，但在代表當地民眾提出質疑時被主持人靜音，這種不顧社區民眾意見的作法完全違背了市府政策推行的準則和根本目的，他將和社區民眾一起對此反抗到底。

曾在市府從事交通規畫工作近40年的城市規畫師鄭向元則表示，無論是此前法拉盛緬街巴士專用車道，還是現在的布碌崙7、8大道改單行道計畫，他都十分關注；像7、8大道這樣商業活動集中的繁忙街道，改為單行道有助於緩解交通壓力，但是絕對不能從兩條車道減少至一條車道，也沒有空間去增加單車道。

他也指出，所有市府對社區改建計畫都需要通過社區委員會，不能用CAB來取代，「布碌崙華裔 社區民眾一定團結起來，共同反對市府以對待二等公民方式來對待當地華裔社區」