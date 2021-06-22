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布碌崙7、8大道改單行道 華人示威抗議

記者顏嘉瑩／紐約報導
華社民眾在市交通局總部門口示威抗議。(記者顏嘉瑩/攝影)
華社民眾在市交通局總部門口示威抗議。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市交通局(DOT)計畫將布碌崙(布魯克林)7、8大道改為單行道，引起當地華人不滿，並質疑過程不透明；21日亞裔維權大聯盟與紐約同源會(CACAGNY)，帶著約80名社區居民，到市交通局位於曼哈頓下城的總部門口示威抗議，表達社區意見，並遞交請願信。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

抗議民眾在市交通局樓下大喊「沒有社區參與、不改單行道」(No voice, no project!)，傳達社區不滿；亞裔維權大聯盟總召集人陳善莊表示，社區並非反對改單行道，但由於市交通局在過程中缺乏社區溝通，同時根據法規，市交通局的計畫應先與社區委員會討論，但此次卻企圖通過成立社區諮詢委員會(Community Advisory Board, CAB)避開該步驟，罔顧社區利益。

陳善莊說，7、8大道兩旁多為商家，且顧客幾乎為社區居民，並非旅遊區，也鮮少有觀光客，相關單位想要解決當地交通問題，應該多建幾個停車場，而非取消近200個街邊停車位，並將道路改為單行道。

8大道社區商家聯盟代表黃啟旺則說，新冠肺炎疫情和緩候社區的生意才剛有起色，如今改成單行道後恐怕又要施工、封街，對小商家來說等同雪上加霜，若想要整治當地交通，當局應該聽取社區意見、互相商量。

當天在遞給市長白思豪(Bill de Blasio)和市交通局局長加特曼(Hank Gutman)的請願書中提到，在缺乏社區參與和溝通的情況下，7、8大道的商戶、居民、房東強烈反對改單行道的計畫。

亞裔維權大聯盟總召集人陳善莊(右)與紐約同源會創會會長陳慧華(中)，欲把請願書遞...
亞裔維權大聯盟總召集人陳善莊(右)與紐約同源會創會會長陳慧華(中)，欲把請願書遞給市交通局。(記者顏嘉瑩/攝影)

請願書說，8大道華人社區中停車位和擁堵問題一直存在，而改單行道將會使問題加劇，計畫過程中也相當不民主、透明，不僅絕大數人無法參與表達意見，代表社區參與會議討論的人，也為完全表達社區心聲；請願書要求相關單位應與社區領袖、居民、民選官員等直接溝通，期間市交通局應完全將該計畫暫停。

陳善莊表示，請願書中還收集了逾萬名居民的連署簽名，而請願書也已於示威前一日透過電子郵件寄到市交通局，目前仍在等待回覆。

當天參與示威者也從下城市交通局辦公室，一路遊行至市政廳(City Hall)，表達社區意見。

8大道 紐約市 亞裔

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