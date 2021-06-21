我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美55.8%成人 完全接種疫苗

台新冠確診增75例 三級以來首降百位以下

查獲非法煙火 總價近8000元 6嫌被捕

記者顏嘉瑩／紐約報導
市反非法煙火小組近日連續查獲兩起私囤非法煙火案，總價近8000元。(市消防局提供)
市反非法煙火小組近日連續查獲兩起私囤非法煙火案，總價近8000元。(市消防局提供)

國慶日即將到來，本月初成立的紐約市反非法煙火小組(NYC Fireworks Task Force)近日緝查到多起私囤非法煙火案，總價近8000元，並逮捕六名嫌犯；市消防局(FDNY)表示，非法放煙火會造成死亡等意外，提醒民眾在節日切勿私放煙火。

根據反非法煙火小組，19日晚在紐約市查獲三名嫌犯持有市價3900元的多款非法煙火，試圖在國慶日即將到來之際在市面上販售；該小組最後將三名嫌犯，以過失危害(Reckless Endangerment)和非法持有煙火等罪逮捕。

另外該小組也在近日查獲另外三名嫌犯，持有市價4100元的非法煙火，警方以相關罪名將嫌犯逮捕。

紐約州在上周宣布全面開放、取消新冠肺炎防疫相關規定，再加上國慶日的到來，在解禁後難防有民眾放煙火慶祝；市長白思豪(Bill de Blasio)本月初宣布，市府與聯邦和州府的執法部門合作，成立反非法煙火小組以打擊非法煙火的供應及銷售，從源頭嚴打非法煙火，對紐約民眾從外州商店購買的煙火進行來源追蹤，以攔截非法煙火的供應來源。

市府持續提醒，在紐約非法施放煙火為違法，市消防局也表示，非法使用煙火恐導致燒傷、受傷，甚至致死，任何民眾若看到有非法施放、運送或販售情形，都可撥打311熱線匿名舉報，另外若看到有人因施放煙火受傷等，則應撥打911報警。

紐約市 白思豪 紐約州

上一則

亞太裔民主項目集會 鼓勵亞裔投票 楊安澤、賈西亞聯手催票

下一則

提前投票熱度遠低預期 仇亞犯罪增刺激亞裔選民投票

延伸閱讀

沒煙火、遊行 迪士尼門票卻大漲 1家4口度假逾6000元

沒煙火、遊行 迪士尼門票卻大漲 1家4口度假逾6000元
IRS在華人社區推廣紓困資訊獲三位亞裔議員表揚

IRS在華人社區推廣紓困資訊獲三位亞裔議員表揚
紐約市查獲近8千元非法煙火 捕6嫌

紐約市查獲近8千元非法煙火 捕6嫌
六月節比照聯邦帶薪假？ 加州短期內不可能

六月節比照聯邦帶薪假？ 加州短期內不可能
DIOR早春雅典大秀還有煙火 度假時裝華麗發表

DIOR早春雅典大秀還有煙火 度假時裝華麗發表

熱門新聞

高景珍今年3月時在法拉盛做義工。(讀者提供)

紐約法拉盛華裔男女遭拋屍賓州 女死者華社活躍人士

2021-06-15 16:58
華裔女子聶玉瓊與家人斷聯近一周，警方已立案。(家人提供)

名校畢業名企工作 華女離奇失蹤近一周

2021-06-13 22:42
華裔女子聶玉瓊與家人斷聯近一周。(家人提供)

名企工作華女失蹤近一周 被警方找到

2021-06-15 15:22

紐約非裔男搶82歲華翁還毆頭 嫌為華埠頭痛人物

2021-06-17 21:07
布朗斯維爾的一棟公寓樓內，12日發生母親將年幼子女拋窗後跳樓的家庭悲劇。(谷歌地圖)

「做自己好累」 24歲母崩潰將娃拋窗後跳樓

2021-06-13 11:19
12名遭遇標會倒會的會腳，向亞總會求助。(記者黃伊奕／攝影)

華社再爆倒會 金額恐達千萬

2021-06-18 02:30

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
為何打完新冠疫苗抗體檢驗抗體不高？ 專家說兩個原因

為何打完新冠疫苗抗體檢驗抗體不高？ 專家說兩個原因

不敢脫 錯失「色，戒」女主角？女星親曝與湯唯關係

不敢脫 錯失「色，戒」女主角？女星親曝與湯唯關係
中國變「西台灣」？美金融大亨巴斯穿惡搞T恤挺台

中國變「西台灣」？美金融大亨巴斯穿惡搞T恤挺台
紐約艾姆赫斯特街頭 女子遭搶劫性侵

紐約艾姆赫斯特街頭 女子遭搶劫性侵
沒煙火、遊行 迪士尼門票卻大漲 1家4口度假逾6000元

沒煙火、遊行 迪士尼門票卻大漲 1家4口度假逾6000元