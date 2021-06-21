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法拉盛街坊節重啟 吸引近60商家參與

記者朱蕾／紐約報導
法拉盛發展中心恢復舉辦「法拉盛街坊節」，吸引眾多商家參與；中為傅鶴鳴。(記者朱蕾/攝影)
法拉盛發展中心恢復舉辦「法拉盛街坊節」，吸引眾多商家參與；中為傅鶴鳴。(記者朱蕾/攝影)

隨著紐約市重新開放，因新冠疫情暫停的「法拉盛街坊節」20日恢復舉辦，近60名各族裔小商家聚集在法拉盛市中心，出售美食、生活用品、衣物等；活動主辦方法拉盛發展中心負責人傅鶴鳴表示，小商業在疫情期間遭受重創，他鼓勵小商家充分利用政府對街坊節的政府，在周末參加全市多地舉辦的街坊節，推廣生意、增加營業額。

傅鶴鳴表示，法拉盛發展中心連續多年舉辦的「法拉盛街坊節」去年因疫情暫停；「在市府約兩周前宣布全市的街坊節可重開後，我立即開始籌備此次活動，雖然時間緊，但我仍堅持舉辦，一方面為疫情期間受創的小商家們提供經營機會，並與社區慶祝父親節，同時也顯示紐約市的經濟活動已重新開始，正在向『正常』邁進。」

傅鶴鳴還表示，疫情以來，法拉盛市中心街頭的無照攤販越來越多，正規商家對此抱怨連連，也影響人行道的環境；在疫情結束、全市恢復正常後，市府很可能對無照攤販重新監管起來；「不過有人提議『找塊地把這些攤販集中起來』，並不是切實可行的解決方法；其實每周末，在曼哈頓、皇后區等多地都舉辦街坊節，且人流密集，小商家只需向市消費者事務局申請，就可參加全市所有的街坊節，擺攤售賣商品。」

傅鶴鳴說，「市府早已有街坊節政策，旨在促進本地小商業發展、多元化商業及文化交流，我們應充分利用」。

法拉盛發展中心將在國慶節長周末的7月5日(周一)上午9時至晚6時舉辦下一場街坊節，歡迎商家報名，地點：法拉盛緬街夾凱辛納大道(Kissena Blvd.)之間的三幅大道(Sanford Ave.)。

此外，該中心將聯合花旗球場，尋找100名八至12歲的兒童，在9月全美棒球季結束之前的一場紐約大都會棒球隊(New York Mets)比賽上唱國歌，歡迎喜愛唱歌的兒童報名；法拉盛街坊節的報名、諮詢，及棒球比賽唱國歌的報名，請致電傅鶴鳴(917)375-7740。

「法拉盛街坊節」在法拉盛市中心熱鬧舉辦。(記者朱蕾/攝影)
「法拉盛街坊節」在法拉盛市中心熱鬧舉辦。(記者朱蕾/攝影)

法拉盛 疫情 紐約市

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