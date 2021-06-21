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班森賀初中校園改公園 因社區抗議叫停

記者黃伊奕／紐約報導
魏普林(左一起）、羅添福、寇頓等此前集會抗議將228初中部分校園改建為公園。（本報檔案照）
魏普林(左一起）、羅添福、寇頓等此前集會抗議將228初中部分校園改建為公園。（本報檔案照）

市府此前將布碌崙(布魯克林)班森賀的228初中部分校園改為公園的計畫，遭到當地居民強烈反對後，近日最終被市府叫停，帶領民眾抗爭的州眾議員寇頓(William Colton)表示，「這是社區民眾和家長的勝利」。

針對市府該改建計畫，寇頓於14日帶領當地家長、民眾舉行了一場聲勢浩大的遊行，他們一致認為該計畫對當地師生、家長以及居民安全有非常負面影響，更沒有考慮到學校發展和疫情期間的需求。

寇頓表示，在抗議遊行之後，市府取消了相關計畫，表示聽取社區反饋，不再推進。

據悉該計畫十年前由市公園局提出，最初計畫內容包括向228初中投入450萬元，將校園後方空間改建為公園向公眾開放；對此228初中校長Dominick D'Angelo指出，十年前該校僅800多名學生，相關計畫提出算合理，但如今學生數量已翻倍，市府不應仍用舊數據去衡量與實施。

雖然計畫被叫停，也有不少人對此表示惋惜，布碌崙民主黨委員會委員狄莫塔(Megan DiMotta)稱，228初中過去不過用這片地方當作停車場，「恭喜你將公園從兒童身邊帶走，這樣你可以停放一堆汽車了。」

據悉班森賀當地公園面積遠遠少於紐約市大部分社區，當地3700畝土地中僅2%專用於休閒綠地，根據紐約人公園協會(New Yorkers for Parks)2021年公布統計數據，布碌崙第11社區委員會涵蓋的區域中，僅61畝公園用地，在全市59個社區公園用地百分比排名中排在第55位。

寇頓指出，支持增加公園用地，但該校園不遠處就有一個遊樂園，該校學生也需要這片區域用來為孩子提供午餐休息、體育課、運動、舉辦校園集會等，而不是市府為了完成目標來提供一個缺乏維護、清潔和安全的假公園。

布碌崙 紐約市 遊行

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