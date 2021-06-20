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「選我第一，選她第二」楊安澤、賈西亞法拉盛造勢 千人支持

記者牟蘭╱紐約報導
近千名民眾19日在法拉盛圖書館前為楊安澤與賈西亞造勢。(許振輝╱攝影)
近千名民眾19日在法拉盛圖書館前為楊安澤與賈西亞造勢。(許振輝╱攝影)

紐約市長華裔參選人楊安澤(Andrew Yang)、賈西亞(Kathryn Garcia)19日在法拉盛首次聯合造勢，楊安澤呼籲選民，若選自己第一，將第二順位留給賈西亞，但賈西亞並未明確表態，只要求其支持者也支持楊安澤，稱二人仍是競爭對手，直言雖在楊安澤地盤，但望選民把她排在選票的第一順位。。

影音來源：記者牟蘭

楊安澤與賈西亞18日晚宣布聯袂競選，19日上午，兩人陣營先在緬街交38大道集合，沿街拜票，隨後到皇后區公共圖書館法拉盛分館前出席近千人的造勢活動。

楊安澤與賈西亞造勢大會，圖書館前萬頭鑽動。(許振輝╱攝影)
楊安澤與賈西亞造勢大會，圖書館前萬頭鑽動。(許振輝╱攝影)
楊安澤與賈西亞造勢大會，圖書館前19日萬頭鑽動。(許振輝╱攝影)
楊安澤與賈西亞造勢大會，圖書館前19日萬頭鑽動。(許振輝╱攝影)

現場多數是楊安澤的支持者，身穿紅色或藍色的T恤，高舉「心繫紐約，楊安澤」的標語，高喊「第一投楊安澤，第二投賈西亞」的口號。

楊安澤(中)、賈西亞(右)在法拉盛沿街向民眾拜票，左為莫虎。(許振輝╱攝影)
楊安澤(中)、賈西亞(右)在法拉盛沿街向民眾拜票，左為莫虎。(許振輝╱攝影)
近千名華裔民眾在法拉盛圖書館前為楊安澤與賈西亞造勢。(記者牟蘭／攝影)
近千名華裔民眾在法拉盛圖書館前為楊安澤與賈西亞造勢。(記者牟蘭／攝影)

國會眾議員孟昭文力挺兩人競選，不僅沿街幫忙拜票，也於造勢大會站台；她說，自己將第一順位投給楊安澤，第二順位留給賈西亞，「紐約市需要一個有新思想的亞裔領袖，所以我之前宣布背書楊安澤；而賈西亞在疫期，多次致電我的辦公室，關心移民社區，因此把她排到第二順位。」

賈西亞(左)與楊安澤(右)在法拉盛緬街沿街向民眾拜票。(記者牟蘭／攝影)
賈西亞(左)與楊安澤(右)在法拉盛緬街沿街向民眾拜票。(記者牟蘭／攝影)

楊安澤呼籲支持者，按照排序複選制投票(Ranked Choice Voting)，除選擇自己為第一順位外，將第二順位留給賈西亞；但賈西亞並未明確在會上要求她的支持者，把楊安澤作為第二選擇，只號召選民也支持楊選市長，「我們過去是競爭者，現在還是；我知道自己在楊安澤的地盤，但是請投賈西亞第一。」

楊安澤(後)與賈西亞(發言者者)共同造勢。(記者牟蘭／攝影)
楊安澤(後)與賈西亞(發言者者)共同造勢。(記者牟蘭／攝影)
左起：莫虎、賈西亞、楊安澤、陳文業。(記者牟蘭／攝影)
左起：莫虎、賈西亞、楊安澤、陳文業。(記者牟蘭／攝影)

前市警三星警司陳文業與前市警總局副局長莫虎、楊安澤的妻子呂艾玲(Evelyn Yang)與楊安澤媽媽義工團、紐約市溫州同鄉會、三江公所、美國福建同鄉會、紐約山東同鄉會、美東河南同鄉會與美國溫州狀元同鄉會與美國福清同鄉會等近40個華裔社團代表，也參與這場造勢活動。

楊安澤(中)、賈西亞(右)在法拉盛沿街向民眾拜票，左為呂艾玲。(許振輝╱攝影)
楊安澤(中)、賈西亞(右)在法拉盛沿街向民眾拜票，左為呂艾玲。(許振輝╱攝影)
楊安澤與賈西亞造勢大會，圖書館前19日萬頭鑽動。(許振輝╱攝影)
楊安澤與賈西亞造勢大會，圖書館前19日萬頭鑽動。(許振輝╱攝影)

皇后區的多位華裔市議員參選人也到場支持，包括第20選區的參選人黃敏儀(Sandra Ung)、陳海靈(Hailing Chen)與尹導(Dao Yin)，第29選區臧東慧(Donghui Zang)與黃啟俊(Edwin Wong)，第25選區的參選人陳熠(Yi Chen)等，呼籲選民團結，投票給楊安澤，創造亞裔參政新篇章，提高亞裔的政治地位。

楊安澤(前排右二)與賈西亞(前排右三)19日於法拉盛聯合造勢，右一為呂艾玲，左四...
楊安澤(前排右二)與賈西亞(前排右三)19日於法拉盛聯合造勢，右一為呂艾玲，左四為孟昭文。(記者牟蘭／攝影)

日前與楊安澤互相背書的皇后區區長參選人克勞莉(Elizabeth Crowley)也到場相挺，號召支持者選楊安澤當市長。

造勢活動現場。(許振輝╱攝影)
造勢活動現場。(許振輝╱攝影)

楊安澤 紐約市 美國

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