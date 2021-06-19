7、8大道會議DOT找他人參加 華人轟掩蓋反對聲浪

布碌崙8大道行人多，車輛密集，改為單行道後，將減少約200個車位。(記者黃伊奕／攝影)

市交通局(DOT)日前提出的7、8大道改為單行道計畫，並設立「社區諮詢委員會」(Community Advisory Board，簡稱CAB)徵詢當地華人 的意見；18日有華人成員不滿當局使用各種黑箱操作，指原先委員會內只有七名華裔 代表，隨著愈來愈多人對該計畫提出反對，當局邀單車維權人士等的其他團體加入，有意藉此改變風向，沖淡反對音量。

交通局布碌崙區辦公室(Brooklyn Borough Commissioner's Office)在今年2月設立「社區諮詢委員會」，通過一些途徑獲得七名華人組織領袖的聯繫，其中六人均是活躍於日落公園 的代表。

當局當時以計畫在7、8大道執行「社區安全改善項目」(Safety Improvement Project)為由，想徵求社區商家的反饋和意見，邀請以上的代表來參與對話。

參與會議的布祿崙華人協會會長麥保羅說，當局公布計畫內容後，社區代表紛紛提出質疑，這時當局立即邀請其他不相干人士或團體加入委員會；他發現在14日舉行的會議中，CAB電郵聯繫名單已增加至71人。

其中有人來自市府機構如市交通局、教育局、房屋局、捷運局等，還有其他民選官員；令人氣憤的是，當局的提案影響最廣泛的是日落公園華人，可沒有關聯的非華裔群體像是西語裔社區Uprose、工人權益團體Worker's Justice Project、以及多個單車維權團體Get Women Cycling、Transportation Alternatives等都被加入。

當局卻未再增加華人代表，麥保羅說華人的聲音因此變小，針對提案的反對意見都被掩蓋掉；據華協會的民意調查，兩大道約500名商家中，90%以上的店主反對提案，可一再說尊重社區的當局，絲毫沒有聽取這些意見。

州眾議員白彼得(Peter Abbate)華裔助理曲怡文表示，當初數名被選入CAB的華人代表只是提供合理的建議，但當局卻想要通過這個「協調」，就跳過和社區真正溝通的程序，是錯誤的。

白彼得將與多名參與CAB會議的華人代表舉行示威抗議，時間是21日(周一)中午12時，在7大道交67街處，呼籲民眾積極參與。