拾荒者面臨驅逐 維權組織促市府撥款買現址

卡瑞恩(發言者)表示，該中心每年服務超過900人，其中25到30%為亞裔，華裔占15%。(記者顏嘉瑩╱攝影)

位於布碌崙(布魯克林)的非營利回收中心「Sure We Can」，每年服務人群包括15%的華裔 拾荒者，近日面臨房東的驅逐；該組織17日在曼哈頓下城舉辦記者會，要求市府撥款230萬元，讓該組織買下現址，繼續服務更多拾荒者。

在紐約市 經濟發展局(NYC Economic Development Corporation)總部外，參加者高喊「拾荒不是興趣，而是工作」，要求市府在2022財年，撥款230萬元。

Sure We Can執行董事卡瑞恩(Ryan Castalia)表示，該中心每年服務超過900人，其中25%到30%為亞裔，華裔更占15%，新冠疫期，由於失業率上升，街上增加了不少新的拾荒者。

卡瑞恩說，拾荒者大部份是不同背景的移民，不少人不會說英文，或因身心障礙、無法融入主流社會，甚至部分為遊民，其中許多無法取得政府補助，而該中心希望透過服務，提供給他們除了回收以外更多支持，中心不僅提供回收場地，也提供語言翻譯、工作坊和活動等，為紐約市唯一非營利回收中心。

一名拾荒者表示，由於拾荒者多為社會低收入 戶，許多不會說英文，除了在拾荒時經常會被欺負，平常更難以取得政府補助或資訊。過去她曾經將收集到的瓶罐拿去其他回收點，卻遭到剝削，也因為自己不會說英文，不懂為自己維權，只能默默承受；後來她在「Sure We Can」找到自己的家，該中心不僅提供語言翻譯，也提供環境讓拾荒者能夠安全地待在中心將瓶罐分類，不需要在大街上擔心被攻擊，希望政府能夠伸出援手，為拾荒者提供較好的工作環境。