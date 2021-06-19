抓住回憶 孟昭文戶外畢典 百餘中小學生參加

這場畢業典禮在法拉盛凱辛納公園的湖邊舉行，有百餘名今年畢業的幼稚園到高中的學生參與。(記者牟蘭／攝影)

為彌補新冠疫期許多學生無法參加實體畢業典禮的遺憾，國會眾議員孟昭文 18日在法拉盛凱辛納公園(Kissena Park)舉辦學前班到12年級的畢業典禮，百餘名當地的學生參與，他們身穿畢業服，在紅毯前合照，迎接疫情 趨緩後的新學年。

主辦方現場鋪設紅毯，並用氣球裝飾照片牆，為前來參與的100多名學生照相並頒發特製的畢業證書。

周瑞洋(右)與孟昭文(中)合影，慶祝他從幼稚園畢業。(記者牟蘭／攝影)

陳昕(中)與母親(左)參與孟昭文(右)舉辦的畢業典禮。(記者牟蘭／攝影)

孟昭文表示，受新冠疫情的影響，許多學生只能參加線上畢業典禮，或是完全錯過這一重要時刻，她希望當天的活動彌補學生的遺憾，讓她們在成長中留下美好的記憶，「最小的孩子五歲左右、上幼兒園，最大的已經高中畢業」。

她說，華裔家長雖然重視教育，但許多第一代的移民並不重視這些儀式，她以自己的經歷舉例，父母當時忙於工作，極少參加她的畢業典禮，因此錯過了與家人分享這些時刻的機會，她不希望其他移民家庭 的學生也錯過這一重要時刻。

趙家榮劉(左)與母親(右)參與孟昭文(右)舉辦的畢業典禮。(記者牟蘭／攝影)

13歲的陳昕今年從189初中畢業，先前為防疫，她選擇線上畢業典禮，但她更期盼穿上畢業服，參加一場面對面的慶典，因此特別與母親前往，共同見證這一特別的時刻；她的母親表示，更希望女兒以孟昭文為榜樣，日後能為亞裔發聲。

居住在森林小丘的趙家榮劉說，他就讀的初中今年只舉辦線上畢業典禮，雖然是榮譽學生，但也只能在電腦前接受這份榮譽；為不留遺憾，趙家榮劉與母親當天也參加這場畢業典禮，期盼疫情與仇恨亞裔犯罪盡快消失，與同學的生活恢復如常。

今年五歲的周瑞洋今年幼稚園畢業，明年將成為一名小學生；他當天身穿白色的畢業服與母親及三歲的弟弟出席畢業典禮，並與孟昭文合照，希望為他留下一份美好的回憶。