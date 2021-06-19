紐約州府新服務 郵遞區號接種率網上查

州府開始把大型接種點的資源和人力轉移至低接種區。(美聯社)

雖然紐約州 新冠疫苗 接種率已經超過70%，但州內各地區接種率仍有差異，州府18日推出網站，民眾可登錄查詢自己所在郵遞區號的接種率；為進一步推動接種，州長葛謨(Andrew Cuomo)宣布本周末在州內九個提前投票站設置臨時新冠疫苗接種點，方便民眾前往接種，並開始將大型接種點的資源和人力轉移至低接種區。

州府發布根據郵遞區號查詢接種率的平台https://covid19vaccine.health.ny.gov/vaccination-rates-zip-code，根據該平台數據，州內各地區接種率有一定差距，尤其是紐約市 各區的接種率差別較大。

如布碌崙(布魯克林)布魯克林高地11201郵遞區號的接種率高達73.8%，但相距不遠的11211地區則僅為32.9%；曼哈頓下城的10004、中城西區的10018和10036兩個郵遞區號內，成人接種至少一劑疫苗比率都達到100%，但上城10039郵遞區號接種率還不到40%。

皇后區牙買加的11430接種率達到100%，但遠洛克威(Far Rockaway)的11691區域則只有33.7%，這種差異也存在於布朗士和史泰登島不同郵遞區號間。

葛謨表示，州府將從下周開始陸續縮減大型接種點的資源和人力，調配到接種率還沒有達到州平均水平、以及接種率較低的地區。

此外，19日(周六)紐約市哥倫比亞大學Irving Medical Center Russ Berrie Medical Science Pavilion、紐約州立大學下州大學醫院( SUNY Downstate University Hospital)，長島漢廷頓公立圖書館(Huntington Public Library)等州內九個提前投票點會設置臨時接種站，具體時間和地點可登錄https://tinyurl.com/yu78zztc查詢。