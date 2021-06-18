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布碌崙華聯會慶父親節 獲贈上萬元撥款服務社區

記者顏潔恩／紐約報導
華聯會恢復聚會活動，長者時隔一年多再次聚集在一起慶祝佳節。(記者顏潔恩/攝影)
華聯會恢復聚會活動，長者時隔一年多再次聚集在一起慶祝佳節。(記者顏潔恩/攝影)

紐約市逐步走出新冠疫情陰霾，布碌崙(布魯克林)華人聯合會也恢復聚會活動，18日在班森賀舉行「父愛無邊、感恩有您」父親節慶典，超過70名華裔長者出席；華聯會當天也獲贈民選官員的上萬元撥款，將開辦更多青少年和課後輔導等課程，服務社區民眾。

事隔一年多華聯會再次舉行聚會活動，與社區長者會面，帶來多個精彩表演、切蛋糕儀式、遊戲問答贏取精美獎品等；不僅如此，華聯會還特意設計父親節限量版T-shirt贈送給表演者，留下美好紀念。

州眾議員寇頓(William Colton)、白彼得(Peter Abbate)、州參議員郭納德(Andrew Gounardes)、第47選區民主黨女性黨代表唐鳳巧、參選47選區市議員的李凱健(Ari Kagan)等人均到場，為長者獻上節日祝福；他們表示，終於不用再依靠視頻通話，能來到現場與大家面對面說話，格外興奮。

其中年初迎來兒子的郭納德說，今年父親節對他本身而言很有意義，首次以父親身分慶祝父親節；此外他也帶來2萬元的撥款贈送給華聯會，感謝其多年來在社區提供的服務，這筆錢將用在需要的地方，更多民眾能從中獲利。

華聯會執行長黃涵華表示，隨著疫情取得控制，這筆款項將幫助恢復青少年以及課後輔導課程，能幫到疫情下遭遇重擊的家庭；讓孩子參與社區活動，家長也能有一些私人時間做自己的事。

布碌崙華聯會18日在班森賀會所舉行父親節慶祝活動，獲得2萬元撥款。(記者顏潔恩/...
布碌崙華聯會18日在班森賀會所舉行父親節慶祝活動，獲得2萬元撥款。(記者顏潔恩/攝影)

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