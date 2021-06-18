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1張圖看疫情：全美55.2%成人 完全接種疫苗

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打疫苗贏獎學金 皇后區華生中獎

記者和釗宇／紐約報導
紐約州推動打疫苗抽州大獎學金，已初有成效。(美聯社)
紐約州推動打疫苗抽州大獎學金，已初有成效。(美聯社)

州長葛謨(Andrew Cuomo)17日公布青少年打疫苗抽獎學金的新一波十名中獎學生，來自皇后區的華生徐瑞恩(Ryan Hsu，音譯)幸運中獎，將獲得州內公立大學的四年全額獎學金和住宿等獎勵；葛謨表示，這項政策讓年輕人的接種率明顯提升。

這是州府啟動此項活動以來，連續第三周有華裔學生中獎；根據州府政策，所有在5月27日至7月7日之間接種第一針或第二針新冠疫苗的12至17歲青少年，接種後均可在網站shorturl.at/uAI16註冊抽獎，獎勵包括最多四年的州內公立大學全額獎學金或特定五年制本科項目的全額獎學金。

獎學金具體包括：本州生學費、不超過州大學生平均支出的住宿、書籍、交通等費用，選擇在校內宿舍居住的學生將獲得更好的房間，若校內宿舍不足則將提供與校內住宿費等額的住房補助，總價值約10萬元；州府每周三隨機抽出十人，共計將有50人獲獎。

葛謨此前表示，在該項目啟動的第一周，就有4萬9000名12至17歲青少年接種；目前，全州已有17.7%的12至15歲青少年完全接種，儘管比率仍然不高，但已經比九天前的7.7%大幅提升；該年齡段已有30%的人至少接種一劑，比獎學金項目公布前的27%也有增長。

葛謨說，「疫苗是戰勝疫情的最佳武器，儘管我們已經達到70%的接種率，仍需盡力讓所有人都打疫苗；年輕人目前的接種率最低，這項給12至17歲學生的獎學金激勵政策，能讓年輕人在保護自己和家人的同時，給他們的未來提供獨特的機遇。」

州府數據顯示，目前已有61%的成年人完全接種，紐約市成年人的完全接種率則為59%；本周早些時候，葛謨已經宣布紐約州接種率達到七成，解除了絕大部分防疫限制。

同時，全州的七天平均新冠檢測陽性率已經降至0.39%，為連續第73天下降，連續20天創下最低紀錄；紐約市五區的七天平均陽性率也疫情以來首次降至0.5%以下，全州新冠住院人數則跌破600人。

葛謨公布青少年打疫苗贏獎學金的本周十名中獎學生，來自皇后區的華生徐瑞恩(Ryan...
葛謨公布青少年打疫苗贏獎學金的本周十名中獎學生，來自皇后區的華生徐瑞恩(Ryan Hsu，音譯)幸運中獎。（州長辦公室提供）

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