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就讀公校家庭 將收到疫期食品補助金

記者黃伊奕／紐約報導
紐約將根據在家上網課天數，發放疫期學生食品補助。(美聯社)
紐約將根據在家上網課天數，發放疫期學生食品補助。(美聯社)

有子女就讀紐約公校的家庭，很快將收到一筆食品補助金，彌補學生在疫期因在家上網課而錯過學校餐食的損失。「疫期食品補助」(簡稱P-EBT)項目，發放的金額將取決於學生上網課和在學校上課的天數。

如果每月在家學習天數在1至12天之內，則每名子女每月會發82元，疫期參加混合授課方式的學生，大部分都屬於該類別；每月在家學習天數在12天以上者，每個月會收到132元，大部分全網課學生則屬於該情況。

州長葛謨表示，該筆補助金將很快就會發出，預計會分兩次，第一筆預計在7月底完成，支付金額為2020年9月至2021年3月學生錯過的學校餐食；第二筆預計在8月發放，用來支付2021年4月至6月。

該補助計畫仍有一些細節未公布，例如政府未決定是否會為那些因學校有多例確診者而停課，無法到學校上課的學生提供該補助金。

紐約市公校普遍提供午餐，無論家庭收入情況都能獲得免費餐食，意味從學前班到12年級的學生都有機會獲得相應的補助金；一些就讀特許學校或私立學校，但有加入聯邦學校午餐計畫，獲得免費餐食的家庭，也有資格。

家庭無需額外申請就能獲得該福利，去年有獲得420元食品補貼的家庭，此次發放的金額會自動轉帳入同樣的福利卡中，部分申請醫療補助計畫(Medicaid，俗稱白卡)的學生，去年補助金如果是轉帳入白卡，此次也會同樣添加到白卡中；其他人則會通過郵件收到一張新的福利卡；若此前相關福利卡遺失，可致電1(888)328-6399申請補發。

福利 白卡 紐約市

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