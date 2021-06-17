華埠市議員參選人遭抹黑 社區怒

民主黨初選選情進入白熱化，聯成公所16日召開記者會，要求乾淨選舉，並支持華人參政。(記者顏嘉瑩╱攝影)

初選選情白熱化，曼哈頓華埠第一選區市議員選戰中也出現抹黑傳單，讓社區憂心外界恐加深對亞裔 的誤解；16日美東聯成公所在曼哈頓華埠舉行記者會，要求乾淨選舉，並支持華人 參政，呼籲華人選民積極投票。

日前有傳單攻擊市議員參選人劉林劍虹，以漫畫方式呈現華人護理員24小時工作情形，並表示劉林劍虹有如「血汗工廠女王」(Sweatshop Queen)，以細長的眼睛以及滿口獠牙，操縱水晶球；該傳單被州眾議員牛毓琳和市公益維護人威廉姆斯(Jumaane Williams)等人在推特上批評。

聯成公所顧問蕭貴源表示，今年華埠市議員參選人眾多，選舉應公平進行，讓選民檢視參選人的經驗及理念等，不該抹黑，選民應該抵制不良選舉風氣；他還說，如今紐約市 反仇恨亞裔犯罪頻生，漫畫內容令人聯想到對亞裔的刻板印象，恐加深外界對亞裔的誤解。

聯成公所主席梁漢本說，今年紐約市首次採用「排序複選制投票」(Ranked Choice Voting)，選民可選擇多位參選人，華人選民須善用手中選票、團結將服務社區多年的人選，如劉林劍虹、李金枝等人送入市議會，繼續代表華人發聲。

目前市議會僅曼哈頓第一選區和法拉盛第20選區為華裔市議員，聯成公所顧問、紐約中華公所主席于金山表示，華人晉身公職不容易，也因為華人在政策制定過程中屬於少數，經常受到掣肘；為充分表達華人聲音，社區應該團結一致支持華人參政。