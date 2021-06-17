黃敏儀、呂艾玲訪法拉盛老人中心

黃敏儀(後排左一)、呂艾玲(後排左三)與老人們親切交談。(記者朱蕾╱攝影)

市議會第20選區市議員參選人黃敏儀(Sandra Ung)和市長參選人楊安澤 的妻子呂艾玲 (Evelyn Yang)，16日一同拜訪法拉盛友聯街上的老人中心，受到老人們的歡迎。兩人親切的用中文與長者們交談、合影，了解他們的生活和需要，並表示會保護年長者的權益。

黃敏儀表示，新冠疫情對社區造成損失，老年中心和療養院是受衝擊最大的群體之一；不僅一些老年人被孤立，無法見到家人，而且療養院的居民和工作人員也相對更容易感染病毒。

「很高興終於看到療養院和老年中心重新開放」，黃敏儀說，「但政府必須採取更多措施為老人提供完善服務，包括多語言、文化等支持。」

「我是在紐約出生、長大的地道紐約人」，「代夫出征」的呂艾玲表示，「市長競選走到今天，離不開華人的支持和努力，楊安澤不僅是我的最愛，也是我們紐約人的財富，他贏了，則我們都贏了」。

呂艾玲還說，楊安澤當選市長後，會全力打造更安全、更多經濟機會的紐約市 ，讓社區變得更好。確保年長者獲得足夠的服務、安度晚年生活。

一名年過九旬的華裔耆老表示，「很高興黃敏儀和呂艾玲來看望我們，更讓我高興的是看到如此優秀的華裔年輕一代出來參選且充滿希望，一定會投票支持。」