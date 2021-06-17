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檢察官參選人溫塔莉 成立華埠辦公室

記者顏嘉瑩／紐約報導
曼哈頓地區檢察官參選人溫塔莉(右五)，16日在曼哈頓華埠孔子大廈成立華埠辦公室。(記者顏嘉瑩╱攝影)
曼哈頓地區檢察官參選人溫塔莉(右五)，16日在曼哈頓華埠孔子大廈成立華埠辦公室。(記者顏嘉瑩╱攝影)

曼哈頓地區檢察官參選人溫塔莉(Tali Farhadian Weinstein)，16日在孔子大廈設立華埠辦公室；以打擊仇恨犯罪為主要政見的她表示，若當選，將會把公共安全放在第一位，希望獲得華裔選民支持。

溫塔莉表示，公共安全是最重要的事，隨著歧視犯罪的案件不斷增加，她上任的第一件事就是解決反仇恨亞裔犯罪以及其他仇恨犯罪，讓人們不再畏懼走在街上。

大力支持溫塔莉參選的前紐約市警總局副局長莫虎表示，地區檢察官必須有經驗及遠見，才能領導紐約這個多元的城市，檢察官在維護公共安全上扮演重要的角色，有很大的影響力，希望華人踴躍投票，支持溫塔莉。

紐約中華總商會董事長于金山說，市民的安全不光靠市警，也需要檢察官，溫塔莉的參選正是時候；他希望溫塔莉能遵守承諾，當選後打擊歧視亞裔的犯罪。

溫塔莉畢業於史岱文森高中，擁有耶魯大學學士和法學博士，還曾獲取羅德獎學金(Rhodes Scholar)赴牛津大學深造；她此前任布碌崙地區檢察官辦公室顧問，也曾在聯邦司法部、紐約東區聯邦檢察官辦公室任職。如果當選，她將是首位女性和新移民出身的曼哈頓地區檢察官。

前國務卿喜萊莉．柯林頓近日也為溫塔莉背書，表示紐約市需要一名能在安全與公平取得平衡的檢察官，「而溫塔莉在職業生涯中一直為這兩個原則奮鬥。」

曼哈頓地區檢察官參選人溫塔莉(前排身穿紅衣者)，16日在曼哈頓華埠孔子大廈成立華...
曼哈頓地區檢察官參選人溫塔莉(前排身穿紅衣者)，16日在曼哈頓華埠孔子大廈成立華埠辦公室。(記者顏嘉瑩/攝影)

檢察官 紐約市 亞裔

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