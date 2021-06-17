賈西亞：新市長應「務實」支持SHSAT並促進教育公平

在打擊亞裔仇恨犯罪方面，賈西亞(前，發言者)表示，除了支持增加警力外，公校更應該加強對亞裔歷史貢獻的教育。(競選辦公室提供)

紐約市 長參選人、前紐約市清潔局局長賈西亞(Kathryn Garcia)15日接受本報專訪，重申支持保留特殊高中入學考試(SHSAT )，並表示全市公校應該在課內時間協助學生備考，以此促進教育公平，讓更多孩子能夠獲得優質教育資源；她表示，新任市長應該是一位能夠為市民解決實際問題的實用主義者。

賈西亞曾在在市清潔局供職14年，歷經彭博(Mike Bloomberg)和白思豪(Bill de Blasio)兩任市長，並曾代理房屋局局長，疫情期間統籌全市食物分配；去年9月辭職，參選市長；賈西亞表示，「現在紐約市遇到危機，需要一個熟悉政府運作的人來領導市府。」

她在競選初期以進步派的面目示人，但她的政見也包括挺警、保留SHSAT等溫和派的訴求；賈西亞將自己定義為「進步派的實用主義者」，「我在意的是完成工作，傾聽所有社區的訴求，不應該把自己陷入政治的條條框框。」

她讚同參選人楊安澤的觀點，認為紐約需要一位務實的市長，而不要注重政治分野和意識形態；「無論你是溫和派、保守派還是進步派，都會支持政府正常運轉，例如按時收垃圾、公校復課、打擊犯罪，這些才是該關注的問題。」

賈西亞重申支持保留特殊高中入學考試，全市公校應該在課內時間協助學生備考。(競選辦公室提供)

此前楊安澤曾稱賈西亞作為白思豪政府的舊人，無力領導紐約市做出改變；對此她說，過去14年她一直為市民工作，「確保按時收垃圾、疫情期間分發食物，我做了什麼民眾都看得到。」

賈西亞對部分白思豪的政策持支持態度，例如免費三歲學前班(3-K)和免費學前班(Pre-K)，以及法拉盛在內的公車道建設，儘管這一政策遭到不少反對；她說，公車乘客權益也應保障，公車道讓在法拉盛消費更方便。

但她反對白思豪取消SHSAT的政策，也曾在競選辯論時表示支持將SHSAT作為特殊高中錄取的唯一標準；史岱文森高中畢業的她表示，「為了讓更多孩子平等享受教育資源，公校應該課內時間幫助學生備考SHSAT。」

在打擊亞裔 仇恨犯罪方面，賈西亞表示，除支持增加警力，公校更應加強對亞裔歷史貢獻的教育，「亞裔在紐約市已經生活數百年，為紐約市貢獻巨大，讓下一代有更多了解才有利於促進尊重。」

她說，小商業者是帶動就業、經濟復甦、社區繁榮的引擎，若當選她將簡化小商家的牌照申請和罰款制度，並提供更多無息貸款。

儘管賈西亞在競選初期民調數字不佳，但隨著紐約時報、紐約每日新聞背書，目前她已和亞當斯、楊安澤並駕齊驅；雖然楊安澤和亞當斯在亞裔社區的支持者可能更多，賈西亞表示，她也獲得國會眾議員孟昭文的第二順位背書，也有州參議員克魯格(Liz Krueger)和州眾議員李羅莎(Nily Rozic)等的第一順位背書。