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市議員參選人舒曼琳訪世報 承諾當選後續抵制秋園建監獄

記者牟蘭／紐約報導
舒曼琳(左)拜訪世報，承諾當選後，為民眾發聲，帶領社區走出疫期陰霾。(記者牟蘭／攝影)
舒曼琳(左)拜訪世報，承諾當選後，為民眾發聲，帶領社區走出疫期陰霾。(記者牟蘭／攝影)

市議會第29選區參選人舒曼琳(Lynn Schulman)16日拜訪世界日報，她表示，新冠疫情重創全市經濟，也凸顯醫療與住房等資源分配不均，她承諾當選後，為民眾發聲，帶領社區走出陰霾。

舒曼琳當日由世報副總編輯魏碧洲與公共事務處處長黎冠中接待，闡述自己在政治、經濟、醫療與教育的政綱。

舒曼琳表示，疫情爆發後，艾姆赫斯特醫院因床位嚴重不足，最先成為全世界關注的焦點，許多醫院也因資源不足，導致一些染疫者病重不治；她說，自己競選政綱的核心就是擴大醫院容量，若當選，將要求每區的土地使用方案須包含醫院容量評估，做到未雨綢繆。

對於市府的社區監獄計畫，舒曼琳說，她反對這一計畫實施，並倡導在當地建立一個由受害人與當地居民參與的社區恢復性司法(Community-based Restorative Justice)模式，從根本減少所有類別的犯罪，她承諾，若當選，將繼續向市府抗議在秋園建立社區監獄。

舒曼琳還表示，她將為公校爭取更多經費，為長者提供更多服務，幫助小商家盡快恢復生意等。

舒曼琳在布碌崙(布魯克林)法學院獲得法律學位，後獲得哈佛大學約翰肯尼迪政府學院(John F. Kennedy School of Government)管理碩士，擔任皇后區第六社區委員會副主席20多年，曾任市教育局第28學區委員，致力為同性戀爭取平權，目前任職於市議長辦公室。

第29選區包括森林小丘、秋園與雷哥公園等，有許多華人，目前九人參選這一職位，包括華裔黃啟俊(Edwin Wong)與臧東慧(Donghui Zang)。

教育局 疫情 監獄

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