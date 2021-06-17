紐約亞裔律師協會論壇 曼哈頓檢察官參選人關注仇恨犯罪

梁露希(中排右)參加紐約亞裔律師協會論壇。（視頻截圖）

紐約亞裔 律師協會(AABANY)15、16日晚邀請八名曼哈頓地區檢察官 參選人參加論壇，回答亞裔社區關心的司法和法律相關問題，多名參選人都表示一旦當選，會對檢察官辦公室進行重組，增加亞裔檢察官；地區檢察官選舉與其他市級職務選舉不同，並不採取排序複選制投票，每名選民只能投給一人。

對於近月來日益嚴重的反亞裔仇恨犯罪 ，是否會考慮在檢察官辦公室設立專門的仇恨犯罪調查部門，參選人梁露希(Lucy Lang)表示，在與社區代表交談之後，她意識到這一部門的重要性，她若當選一定會確保該部門的成立；參選人布拉格(Alvin Bragg)也表示，專業知識和技能、專用資源非常重要，他此前任紐約州第一副檢察長時，就一手成立了專門調查警察不當行為的部門，成立專門針對仇恨犯罪的辦公室，能更集中有效的打擊和解決問題。

對於增加辦公室的族裔和背景多元化，多名參選人都表示極為必要，布拉格表示，與AABANY和其他族裔律師協會攜手合作，「我們不是在談論美國其他地方，而是紐約曼哈頓，這裡聚集著背景多元且優秀的人才，沒有任何理由無法給這裡重要的檢察官部門注入充滿活力的新鮮血液。」

已獲得多個華裔社團背書的參選人溫塔莉(Tali Farhadian Weinstein)表示，自己父母就是為尋求安全從伊朗來到美國，她深知如果沒有安全作為保障，無論一個人有什麼樣的想法、什麼樣的行動，都難以進行，她表示若當選，打擊槍枝暴力將是其辦公室的重要任務之一。

作為參選人中唯一在華埠設有競選辦公室的溫塔莉也指出，曼哈頓檢察官辦公室雖然位於華埠，但這裡的居民卻基本都從不知道裡面是什麼樣子，也極少與檢察官辦公室打交道，她致力於改變這一現狀，招募更多亞裔檢察官不僅是必要之舉，也是聰明之舉，「遭遇仇恨犯罪的受害者會更容易與自己所熟悉面孔，講相同語言的檢察官打交道。」