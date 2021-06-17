楊安澤提前投票「激動」未透露圈選排名

楊安澤16日來到曼哈頓上西城約翰傑刑事司法學院投票站提前投票。(記者和釗宇／攝影)

影音來源：記者和釗宇

華裔紐約市 長參選人楊安澤 在妻子呂艾玲的陪同下，16日來到曼哈頓上西城約翰傑刑事司法學院(John Jay College of Criminal Justice)投票 站提前投票；原計畫初選日投票，他表示，改為提前投票，是為喚起選民的提前投票意識；不過，除了將自己排在第一位外，他並未透露其他圈選訊息。

楊安澤表示，參加初選已快半年，「今天終於投出這一票，我感到很激動，用排序複選制投票也是從未有過的體驗，希望選民盡快投票；如果當選，我將很榮幸成為首位亞裔紐約市長，但同時也是所有市民的市長，解決市民關心的問題，如犯罪、地鐵安全、教育、遊民等。」

他此前曾表示要在初選日投票，楊安澤解釋，「如果我初選日投票，可能會導致選民等待時間增加，造成不便；但我提前投票的主要原因是，希望提高選民的提前投票意識，不用等到初選日，這周之內都能投票；許多人跟我說，會在初選日投我一票，我回應，『今天就可以投票！』，所以我今天就來了。」

楊安澤16日來到曼哈頓上西城約翰傑刑事司法學院投票站提前投票。（記者和釗宇／攝影）

不過，楊安澤並未公布自己如何投票，他此前曾表示要將前市清潔局長賈西亞(Kathryn Garcia)排在第二；他說，不公布投票排名是因為後續會有一些重大宣布和選舉進展，並暗示未來可能會和一些民代參選人相互背書，稱會在適當的時候公開自己的投票選擇；目前，賈西亞、前聯邦住房及城市發展部部長多諾萬(Shaun Donovan)和白思豪前助理威利(Maya Wiley)也已投票，同樣未公布投票內容。

楊安澤在妻子呂艾玲的陪同下，16日來到曼哈頓上西城約翰傑刑事司法學院投票站提前投票。（記者和釗宇／攝影）

他還對亞當斯展開抨擊；楊安澤說，「亞當斯的說辭是，市民最關注犯罪問題，『我以前是警察，所以我是最佳人選。』但是同時，警察工會卻給我背書，這就說明跟他共事多年、最了解他的團體都不相信他；此前亞當斯一直說他從未要求警察工會背書，但NBC的報導說他有此請求，這就說明亞當斯的政見不可信，人們知道是時候做出改變了。」