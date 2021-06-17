紐約市長初選最後一場電視辯論 火力全開

NBC舉行最後一場市長選舉民主黨初選電視辯論會。(NBC視頻截圖)

紐約市 長選舉民主黨初選最後一場電視辯論會，16日晚由NBC電視台直播舉行，八名參選人出場，火藥味也較前幾次更猛，楊安澤 多次主動攻擊亞當斯(Eric Adams)，斯靜格(Scott Stringer)則繼續將砲火主要對準楊安澤，表示要「給你上一課」，指楊安澤的「全民基本收入」等政策是無本之木；八名參選人也均表示，若當選都不會邀請現任市長白思豪 (Bill de Blasio)卸任後加入自己的市府團隊。

辯論會除實力最強的楊安澤、亞當斯、斯靜格、賈西亞(Kathryn Garcia)和威利(Maya Wiley)外，前聯邦住房及城市發展部長多諾萬(Shaun Donovan)、前華爾街高管麥奎雷(Ray McGuire)和非營利機構執行長莫拉萊斯(Dianne Morales)也參加。

亞當斯（左）和楊安澤（右）相互交火最多。（NBC視頻截圖）

作為最主要競爭對手的楊安澤和亞當斯，近來交火最多，辯論會開始前雙方的大批支持者在曼哈頓中城的NBC電視台外也針鋒相對，聲勢最旺；二人當晚也都抓住每次機會互相嗆聲，楊安澤不斷主動攻擊亞當斯。

在問及治安問題時，楊安澤反譏亞當斯，指由亞當斯當年從警時的同事組成的市警官工會背書了自己而不是亞當斯，「因為這些高階警官們知道市警需要誠實、照章辦事的夥伴，知道我才是能讓紐約更安全的參選人」；亞當斯回應稱，從未尋求警察工會的背書，楊安澤在旁不斷指出「你尋求了」，二人在此互嗆多時，直到一旁多諾萬插話表示「紐約人想聽我們的政見，而不是政治攻擊」。

楊安澤和亞當斯的支持者在直播辯論會的NBC電視台前分庭抗禮。（路透）

作為主要競爭者的斯靜格如今民調最弱，當晚他繼續主打經驗牌，並多次將砲火對準風頭最旺的楊安澤；他指出楊安澤的「全民基本收入」、曼哈頓建賭場等是他在競選期間聽過的「最傻的政見」，在楊安澤回答遊民問題、表示要讓每個有精神疾病的遊民都有地方住且能獲得治療時，還立即反唇相譏「你知道這要花多少錢嗎？」並在主持人打斷他不要插話時表示，「這是個教學時刻」。

八名參選人在警務上分歧很大，其中賈西亞和麥奎雷明確表示「削減警局經費」是愚蠢的想法，斯靜格、莫拉萊斯和威利則明確支持削減警局經費，將這筆預算投資到增加社工、建立社區項目等地方；多諾萬此前參加「黑人命也是命」示威時曾被捕，其競選團隊成員在現場還有辱罵執勤警員是「豬」等言論，多諾萬當晚被問及此時，僅表示譴責這類仇恨言論，但不予回應若當選後是否還會參加這類示威活動。

不過，八人在是否有意願邀請卸任的白思豪加入市府團隊時意見一致，都表示「不會」，但亞當斯和斯靜格表示，願意聽取白思豪對市政的建議。