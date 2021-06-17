華男交易遇黑吃黑 大麻丟棄街道路人爭搶

歹徒前來8大道與華男交易大麻，卻拔槍搶劫。(市警72分局提供)

一名29歲的華裔男子，日前在布碌崙(布魯克林)8大道與人交易大麻，結果買家卻決意「黑吃黑」，雙方混戰之下，受害者將大袋大麻從大樓丟下，引起路人爭搶。

根據警方消息，案件發生於1日深夜11時15分左右，該名華裔男子在8大道交46街房屋的屋頂，與另外幾名男子相約交易大麻；沒想雙方剛接頭，買家便掏出一把手槍，要搶走裝滿大麻的袋子；雙方對峙期間，華男直接將整袋大麻從屋頂丟了下去，結果路人爭先恐後將大麻全部搶走，隨後一哄而散。

原本企圖搶走大麻的劫匪，也快速跳上一輛黑色的寶馬(BMW)轎車，沿著46街逃走。華男失去所有大麻，臉部還被劃傷、身上多處被毆傷，送醫治療。

自紐約州 將娛樂大麻合法化 後，不少華人視為生財之道，至奧克拉荷馬等州種植大麻，牟取暴利。

警方指出，紐約州的現行法律允許年滿21歲的居民擁有超過三盎司的大麻，家中存放不超過五盎司大麻，但銷售、交易以及種植大麻仍然違法；警方表示，「相信涉案華裔男子接下來也會面臨起訴。」

聯邦法仍未將大麻合法化，無論是使用、銷售、持有大麻仍屬於違法行為，當聯邦法律和地方法律衝突時，將以聯邦法為主，尤其是移民局 將參考聯邦法律；此前就有華人在申請移民或入籍時，因從事種植大麻或相關職業，被移民官以「缺乏良好道德」(lack of good moral character)為由拒絕；移民法律資源中心(Immigrant Legal Resource Center)此前也曾專門發文提醒民眾，在成為公民之前，不要吸食大麻產品或者在大麻行業工作。