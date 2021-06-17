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皇后區威利點開發案動工 首階段將建1100套平價住房

記者朱蕾╱紐約報導
白思豪、理查茲、顧雅明等共同為威利點開發案第一階段動工破土。(皇后區長辦公室提供)
白思豪、理查茲、顧雅明等共同為威利點開發案第一階段動工破土。(皇后區長辦公室提供)

延宕已十餘年的皇后區威利點(Willets Point)開發案，終於在16日破土動工，開發商在第一階段將建造1100套平價住房、一所學校，並提供公共設施和空間；市長白思豪(Bill de Blasio)表示，1100個家庭將在皇后區擁有他們的家，安心養育子女。

白思豪和皇后區長理查茲(Donovan Richards Jr.)、市議員顧雅明、紐約市經濟發展公司(NYC EDC)等人出席動工儀式。理查茲表示，「振興威利點不再只是一個夢，破土動工會帶來積極的轉變，在不遠的將來，這裡將是為居民打造繁榮、包容社區的的典範」。

這片位於羅斯福大道與Seaver Way交口的六畝土地，將建設成一個混合用途社區，包括三棟住宅樓、一所可容納650名學生的公立學校、一畝的開放空間、2萬5000平方呎的零售空間、以及3000平方呎的社區設施空間。

選區市議員莫亞(Francisco Moya)表示，「此項目具有開創性和歷史性，代表巨大的進步，將改善上千家庭的生活，數百學童有更好的學習環境，公眾有新的公共活動空間，這還只是第一階段」。

住宅樓和學校的建設要到2024年才能開始，因為開發商必須先清理汽車修理廠幾十年來汙染的土壤，之後建造新的街道、人行道和公用設施，包括計畫於2022年建成的汙水處理系統。

毗鄰法拉盛的威利點開發案，於2008年提出計畫，當時宣稱斥資2億元開發23畝地成百貨商場、電影院以及2000套平價屋，造成逾60戶新移民住戶及小商家被迫搬走；後來該開發案以公共土地不可興建百貨商場和電影院為由，在2017年6月被否決；白思豪2018年初承諾，將在原計畫中的六畝地上建造1100套平價屋。

這些平價屋中，220套將專供老年人，另外99套將用於遊民家庭；其餘781套將用於六個不同的收入群體，範圍為聯邦指定的地區收入中位數的30%至130%。

橙色部分為此次動工破土的第一階段區域。(紐約市經濟發展公司提供)
橙色部分為此次動工破土的第一階段區域。(紐約市經濟發展公司提供)

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