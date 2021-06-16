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紐約復甦勿忘移民 維權團體要求增加預算

記者顏嘉瑩／紐約報導
紐約移民聯盟15日在市政廳舉行記者會，表示紐約市的復甦不能忽略移民。(記者顏嘉瑩/攝影)
紐約移民聯盟15日在市政廳舉行記者會，表示紐約市的復甦不能忽略移民。(記者顏嘉瑩/攝影)

紐約市2022財年預算將於7月1日前於市議會表決通過，紐約移民聯盟(New York Immigration Coalition)15日在市政廳舉行記者會，表示紐約市的復甦不能忽略移民，要求市府投入更多預算給移民相關事務，包括增加移民法律、健康及成人英語班等服務。

(影音來源：記者顏嘉瑩)

紐約移民聯盟表示，今年的預算協商將為紐約的復甦帶來極大影響，為此該組織提出「移民為必要」(Immigrants are Essential)計畫，希望政府在審核預算的同時，肯定移民對紐約市在新冠肺炎疫情前後的付出及貢獻，並增加更多服務。

該組織提出的建議，包括撥款5820萬元在移民法律服務；分配1300萬元給移民社區，做為成立及拓展心理健康服務的資金，確保移民能獲得心理健康服務；在三年內投入至少6000萬元，用以增進青少年和學童的英語能力；撥款325萬元給社區組織和社區健康中心，增進社區健康；挹注1200萬元發展成人英語班，並撥款紐約市人英語教育聯盟(NYCCAL)1050萬元，以支持成人掃盲計畫；該組織也要求市府縮減市警經費至少10億元。

紐約移民聯盟行政總監阿瓦德(Murad Awawdeh)表示，在過去15個月，移民將紐約市團結在一起，如今紐約復甦並為未來十年發展做準備，當局不能忽視移民社區的需求；他說，移民社區缺乏這些關鍵資源，將無法獲得平等的復甦機會。

華人策劃協會英語講師Caroline Scown表示，華策會的成人英語班幫助許多移民融入主流社會、找回自信並學習工作所需的技能，如今疫情重創社區，如果真的要幫助社區恢復及重建，市府就更應該投資成人掃盲。

法律維權組織Her Justice的監督律師Esther Limb表示，社區中也有不少「法律專家」，沒有執照又缺乏經驗，導致移民面臨更大的風險；若缺乏免費法律服務，部分移民不僅會放棄法律救濟，更可能別無選擇、繼續留在施虐者或人口販子身邊，成為犧牲品，因此市府必須增加移民法律服務資金。

移民 紐約市 預算

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