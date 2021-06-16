我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台新冠增18死、本土確診167例 陳時中：雙北穩定

加州大學新規：師生返校須打疫苗 有健康、宗教理由者可免

布碌崙7、8大道單行道計畫 損失近200停車格 居民轟市府

記者黃伊奕／紐約報導
布錄崙8大道商家眾多，過去是華裔前往集中購物、用餐的地方，如今要改為單行道，停車位將大減200個。(記者黃伊奕／攝影)
布錄崙8大道商家眾多，過去是華裔前往集中購物、用餐的地方，如今要改為單行道，停車位將大減200個。(記者黃伊奕／攝影)

市交通局14日晚舉行線上公聽會，介紹將布碌崙(布魯克林)日落公園7、8大道改為單行道的計畫，因該計畫將拿走當地原本就十分珍貴的近200個停車位，並強行加入單車道，引起民眾砲轟；雖然轄區市議員萬齊家(Carlos Menchaca)同意該計畫，認為失去停車位是必須代價，「民眾可步行前往8大道買菜」，但州眾議員白彼得(Peter Abbate)認為市交通局在該計畫程序上存在錯誤，未先徵求民意，他將帶領大量當地居民提告市府。

交通局多名代表向民眾介紹了該計畫，其中包括7、8大道改為單行車道，並將兩個車道減為一個車道，增建單車專用車道、擴建人行道、減少公車站，同時取消約200個停車位，從側街住宅門前設立更多的收費的咪錶停車位等。

不少民眾對於將7、8大道改為單行車道無異議，但不滿市府拿走珍貴的停車位，認為此舉會減少前往消費的民眾，對於疫情中已飽受打擊的商家將是一記重棒；也不滿市府強增利用率極低的單車專用道，將原本兩個車道改為一個車道；此外相比擴充人行道不如先打擊攤販與商家占據人行道的非法行為，「否則無論人行道擴到多寬，還是依舊變成商品室外陳列處。」

不過市議員萬齊家卻贊同交通局的計畫，認為拿走停車位這是不得已之舉，「如果不拆除停車位，你什麼也做不了」；萬齊家認為想要改善8大道交通，只能和當地居民「硬碰硬」(Head on with people)，「如果你住在這裡，可以步行去買菜，這樣更加方便。」

白彼得辦公室幕僚長曲怡文表示，根據法規，市交通局該計畫需要先與社區委員會討論，但這次交通局卻企圖通過成立社區諮詢委員會(Community Advisory Board, CAB)避開該步驟，程序上就已經犯錯；白彼得辦公室正以此帶領社區商家向市府提出訴訟，目前已有約90個商家參與。

布祿崙華人協會也帶領社區民眾發起連署簽名，短短一周已有上萬人簽名反對該計畫。

8大道 日落公園 布碌崙

上一則

雄霸市場 軒尼詩干邑享譽百年父親節最佳禮物

下一則

失聯一周華女聶玉瓊 被警方找到了

延伸閱讀

王能訪世界日報 暢談政見

王能訪世界日報 暢談政見
協助高恩逃離日本 美特戰綠扁帽前隊員與兒子認罪

協助高恩逃離日本 美特戰綠扁帽前隊員與兒子認罪
非洲嗜血巨鱷滅掉小村一成人口 被捕後竟獲免死金牌

非洲嗜血巨鱷滅掉小村一成人口 被捕後竟獲免死金牌
愁眉苦臉的醫師

愁眉苦臉的醫師
布碌崙7、8大道改單行 議員擬興訟

布碌崙7、8大道改單行 議員擬興訟

熱門新聞

華裔女子聶玉瓊與家人斷聯近一周，警方已立案。(家人提供)

名校畢業名企工作 華女離奇失蹤近一周

2021-06-13 22:42
高景珍今年3月時在法拉盛做義工。(讀者提供)

紐約法拉盛華裔男女遭拋屍賓州 女死者華社活躍人士

2021-06-15 16:58
布朗斯維爾的一棟公寓樓內，12日發生母親將年幼子女拋窗後跳樓的家庭悲劇。(谷歌地圖)

「做自己好累」 24歲母崩潰將娃拋窗後跳樓

2021-06-13 11:19
華裔女子聶玉瓊與家人斷聯近一周。(家人提供)

名企工作華女失蹤近一周 被警方找到

2021-06-15 15:22
氣象局8日下午針對紐約州、新州、康州發出嚴重雷雨警報，預示本季度第一波熱浪正式來襲。(記者張晨/攝影)

紐約州、新州發布雷暴洪水預警 預示本季第一波熱浪來襲

2021-06-08 16:03
越南裔警員黃飛利浦(Philip Huynh)宵禁執法被罵22次「中國佬」，近日接受採訪表示自小就因為族裔遭到霸凌。(ABC7採訪視頻截圖)

亞裔警執法被罵22次「中國佬」 稱自小就因族裔遭霸凌

2021-06-11 15:49

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐約法拉盛華裔男女遭拋屍賓州 女死者華社活躍人士

紐約法拉盛華裔男女遭拋屍賓州 女死者華社活躍人士
石正麗接受「紐時」採訪 否認武漢實驗室外洩病毒

石正麗接受「紐時」採訪 否認武漢實驗室外洩病毒
抽血分析：美國新冠確診首例前 5州已有民眾染疫

抽血分析：美國新冠確診首例前 5州已有民眾染疫
印度神童預言又成真了…英6月20日後發生「嚴重大事」

印度神童預言又成真了…英6月20日後發生「嚴重大事」
不認俄中密約？普亭：對中國準備武統台灣一無所知

不認俄中密約？普亭：對中國準備武統台灣一無所知