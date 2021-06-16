布碌崙7、8大道單行道計畫 損失近200停車格 居民轟市府

布錄崙8大道商家眾多，過去是華裔前往集中購物、用餐的地方，如今要改為單行道，停車位將大減200個。(記者黃伊奕／攝影)

市交通局14日晚舉行線上公聽會，介紹將布碌崙 (布魯克林)日落公園 7、8大道 改為單行道的計畫，因該計畫將拿走當地原本就十分珍貴的近200個停車位，並強行加入單車道，引起民眾砲轟；雖然轄區市議員萬齊家(Carlos Menchaca)同意該計畫，認為失去停車位是必須代價，「民眾可步行前往8大道買菜」，但州眾議員白彼得(Peter Abbate)認為市交通局在該計畫程序上存在錯誤，未先徵求民意，他將帶領大量當地居民提告市府。

交通局多名代表向民眾介紹了該計畫，其中包括7、8大道改為單行車道，並將兩個車道減為一個車道，增建單車專用車道、擴建人行道、減少公車站，同時取消約200個停車位，從側街住宅門前設立更多的收費的咪錶停車位等。

不少民眾對於將7、8大道改為單行車道無異議，但不滿市府拿走珍貴的停車位，認為此舉會減少前往消費的民眾，對於疫情中已飽受打擊的商家將是一記重棒；也不滿市府強增利用率極低的單車專用道，將原本兩個車道改為一個車道；此外相比擴充人行道不如先打擊攤販與商家占據人行道的非法行為，「否則無論人行道擴到多寬，還是依舊變成商品室外陳列處。」

不過市議員萬齊家卻贊同交通局的計畫，認為拿走停車位這是不得已之舉，「如果不拆除停車位，你什麼也做不了」；萬齊家認為想要改善8大道交通，只能和當地居民「硬碰硬」(Head on with people)，「如果你住在這裡，可以步行去買菜，這樣更加方便。」

白彼得辦公室幕僚長曲怡文表示，根據法規，市交通局該計畫需要先與社區委員會討論，但這次交通局卻企圖通過成立社區諮詢委員會(Community Advisory Board, CAB)避開該步驟，程序上就已經犯錯；白彼得辦公室正以此帶領社區商家向市府提出訴訟，目前已有約90個商家參與。

布祿崙華人協會也帶領社區民眾發起連署簽名，短短一周已有上萬人簽名反對該計畫。